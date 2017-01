« J’ai un problème avec un joueur. C’est Dimitri Payet. Il veut partir. Le club, comme je l’ai déjà dit si souvent, ne veut pas le vendre. Cependant, jusqu’à ce qu’il change son attitude, il est en dehors de l’équipe. Il ne s’entraînera pas avec nous. Nous ne le vendrons pas. Peu importe l’argent. » Il n’était pas encore midi hier quand Slaven Bilic a lancé un pavé dans la mare en révélant en pleine conférence de presse que son joueur, Dimitri Payet, avait pris la décision de quitter Londres et West Ham. Un an et demi seulement après son arrivée chez les Hammers.

Déçu par la triste saison de son équipe (13e du classement de Premier League), le Réunionnais n’a d’ailleurs pas hésité à partir au clash pour forcer son départ. Une attitude qui n’a pas manqué de mettre le feu chez les nouveaux résidents du stade Olympique de Londres, ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais peu importe pour l’international français. Soucieux de redonner le sourire à sa famille visiblement peu à son aise dans la City, Payet est surtout en colère d’avoir vu ses dirigeants refuser une offre pour lui.

L’OM a sorti le chéquier pour convaincre Payet

En effet, la rumeur d’un retour sur la Canebière, qui a immédiatement fusé après les déclarations de Bilic, était bel et bien concrète. Premièrement, la presse anglaise a révélé que les pensionnaires du Vélodrome ont transmis une proposition de 23 M€ + 3 M€ à leurs homologues britanniques. Ensuite, c’est Rudi Garcia qui ne s’est pas privé d’envoyer un message au joueur a micro de RTL. « Il se dit plein de choses en termes de mercato, on saisira toutes les opportunités. Vous me parlez de Payet, bien sûr que je le prends tout de suite. » Des propos qui peuvent être jugés déplacés par West Ham vu le contexte, mais qui traduisent bien la volonté de l’OM de récupérer leur ancien élément.

D’autant que L’Équipe révèle que si la proposition olympienne devra forcément être revue à la hausse, Marseille peut se targuer d’avoir un atout de poids dans sa manche. Le quotidien ajoute en effet que Payet a trouvé un terrain d’entente contractuel avec son ancienne formation ! Aucun détail financier n’a filtré, mais visiblement l’équipe McCourt a su convaincre un joueur touchant plus de 400 000€ mensuels à West Ham. Reste maintenant à savoir si, malgré cet accord, les Hammers parviendront à rester camper sur leur position jusqu’au 1er février à minuit.