Dimitri Payet a donc tranché. Il veut quitter West Ham et l’a fait savoir au club londonien. C’est l’entraîneur des Hammers, Slaven Bilic, qui l’a révélé en conférence de presse ce jeudi. « Nous avons dit que nous ne voulons pas vendre nos meilleurs joueurs mais Dimitri Payet ne veut plus jouer pour nous. Nous n’allons pas le vendre. J’ai parlé au président et ce n’est pas un problème d’argent. Nous lui avons donné un contrat longue durée parce que nous voulons qu’il reste », a prévenu Bilic.

Samedi, West Ham doit recevoir Crystal Palace et Dimitri Payet ne fera pas partie du groupe. Il ne s’entraînera pas avec l’équipe non plus. L’Olympique de Marseille peut donc se frotter les mains alors qu’il a lancé depuis quelques jours l’opération Payet, dans l’optique de le faire revenir un an et demi après l’avoir vendu pour 15 M€ aux Hammers. En clarifiant sa position et son désir, l’international français de 29 ans a donné un coup de fouet au dossier et un immense encouragement aux dirigeants olympiens.

Bilic est en colère

Par contre, ses oreilles vont siffler dans les prochaines heures puisque Slaven Bilic a donné le ton aux supporters de West Ham. « L’équipe, le staff, nous lui avons tout donné, nous avons toujours été là pour lui. Je me sens abandonné. Je suis en colère », a poursuivi l’entraîneur en conférence de presse. Il y a de quoi puisque quelques mois seulement après son arrivée et après une première partie de saison étincelante, Payet avait obtenu une prolongation de contrat jusqu’en 2021 et une revalorisation salariale conséquente en février 2016

Il disait alors pleinement s’épanouir au sein du club londonien et récoltait les louanges de tous. Le mercato estival a cependant marqué une première rupture, avec des approches de clubs prestigieux repoussées par West Ham. Le nouveau projet de l’OM et la volonté du président Jacques-Henri Eyraud ont achevé de convaincre Payet de changer d’air au cœur d’une saison peu reluisante pour les Hammers (13es de Premier League). Choqué et déçu, Bilic semble déterminé à ne pas céder à la demande de Payet. Le bras de fer est lancé.