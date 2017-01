Dès sa première conférence de presse au Paris Saint-Germain, Unai Emery avait confié qu’il miserait sur les jeunes issus du centre de formation. Quelques mois plus tard, plusieurs d’entre eux pourraient partir sous la forme d’un prêt. Ce qu’a reconnu l’entraîneur espagnol samedi après la large victoire face à Bastia en Coupe de France. « Oui, c’est une possibilité. Le club a parlé avec les agents de quelques joueurs au sujet de la possibilité de partir. J’ai parlé aussi avec quelques joueurs. Ça dépend des équipes qui les demandent et des joueurs qui sont prêts à partir. C’est une possibilité pour certains joueurs qui n’ont pas la possibilité d’avoir beaucoup de minutes ici ». Peu utilisés par Emery, Augustin, Callegari ou encore Ikoné pourraient être concernés.

Hervin Ongenda, lui aussi, a de très fortes chances de quitter Paris cet hiver. Interrogé à son sujet en conférence de presse ce mardi, Unai Emery a confié : « Je pense que tous les jeunes, s’ils n’ont pas de temps de jeu avec l’équipe, peuvent être prêtés et jouer avec une autre équipe pour ensuite revenir au PSG. Aujourd’hui, Ongenda travaille avec notre équipe. Il joue en CFA. Je crois que c’est un joueur qui a une expérience ici au PSG. Il a de l’expérience pour être prêté à une autre équipe. Et s’il va dans une autre équipe, ce n’est jamais facile. Les jeunes joueurs vont ailleurs pour apprendre, ils doivent s’adapter et mériter de jouer. J’ai parlé avec lui afin qu’il cherche une équipe où être prêté. Il est sûr qu’il aura plus de chances de jouer. Les jeunes joueurs ont besoin de jouer ».

Des courtisans en Italie et en Belgique

Il faut dire que le jeune homme n’a pas été utilisé par Unai Emery cette saison. Blessé au pied durant la pré-saison, le footballeur né en 1995 n’entre pas dans les plans du coach parisien. Le natif de Paris s’entraîne avec le groupe professionnel. Côté terrain, Hervin Ongenda a participé à 5 rencontres avec la réserve francilienne en CFA. Le temps pour lui de trouver la mire à une reprise. C’était face à Trélissac le 16 décembre (3-1). Grand espoir du Paris Saint-Germain, celui qui avait été prêté à Bastia en 2014-2015 (19 matches) va certainement prendre son envol cet hiver, lui qui sera en fin de contrat le 30 juin 2017, même si Unai Emery a parlé d’un prêt.

Où peut-il rebondir durant ce mois de janvier ? Selon nos informations, ce milieu offensif vif dispose de quelques touches du côté de l’Italie. Des écuries de Serie B sont intéressées par son profil. Il a aussi une belle cote en Belgique. Dans l’entourage du joueur, on nous a confié que, que ce soit en France ou à l’étranger, l’objectif du footballeur dont le salaire reste abordable est de retrouver du temps de jeu. Il a même fait appel à un préparateur physique afin d’être prêt physiquement au moment de rejoindre son futur club. Reste donc à savoir quelle sera sa prochaine destination. L’occasion pour Hervin Ongenda d’enfin lancer sa carrière au plus haut niveau. La balle est dans son camp !