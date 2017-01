Une doublure à Edinson Cavani. Voici la grande priorité du Paris Saint-Germain lors du mercato d’hiver. Et si Unai Emery a évoqué la possibilité qu’Hatem Ben Arfa puisse tenir ce rôle, l’entraîneur espagnol n’a pas caché le fait qu’un renfort offensif était attendu au mois de janvier. « Je crois que quand le mercato s’est ouvert, le PSG était prêt. S’il y a un joueur que nous pensons pouvoir recruter pour qu’il améliore l’équipe, nous sommes ouverts. C’est un mercato très difficile pour chercher les joueurs que nous pensons être importants pour améliorer l’équipe. Il y a déjà Lo Celso et Draxler qui sont arrivés. Ce sont deux bons joueurs. La possibilité de signer un autre joueur est ouverte. Le club travaille pour ça ».

Mais Paris devra aussi et surtout gérer plusieurs dossiers concernant des éléments n’ayant pas un temps de jeu très important. Et ils sont plusieurs dans ce cas. La porte pourrait s’ouvrir pour certains lors du marché des transferts hivernal 2017. Ce qu’a reconnu Unai Emery : « Oui, c’est une possibilité. Le club a parlé avec les agents de quelques joueurs au sujet de la possibilité de partir. J’ai parlé aussi avec quelques joueurs. Ça dépend des équipes qui les demandent et des joueurs qui sont prêts à partir. C’est une possibilité pour certains joueurs qui n’ont pas la possibilité d’avoir beaucoup de minutes ici ».

Plusieurs jeunes sur le départ ?

Il y a tout d’abord Jesé. Arrivé cet été, le Canterano ne s’est pas imposé dans la capitale française. Son départ sous la forme d’un prêt cet hiver est espéré par le club. « On en a discuté. Jesé a besoin de jouer pour la confiance et le rythme. C’est une possibilité qu’il parte. On va voir comment est l’équipe. On va voir pour améliorer l’équipe, on va en parler », a confié Unai Emery lors du stage en Tunisie. Si Liverpool, le Milan AC ou encore la Roma ont été liés à lui cet hiver, l’attaquant donnerait sa préférence à un prêt à Las Palmas. Mais son salaire poserait toutefois problème. Mais Jesé n’est pas le seul candidat potentiel à un départ. On pense logiquement à Hervin Ongenda, qui n’a pas disputé le moindre match avec le groupe professionnel cette saison. En fin de contrat en juin prochain, il a de fortes chances de s’en aller cet hiver.

Jean-Kévin Augustin pourrait aller trouver du temps de jeu ailleurs. C’est en tout cas le souhait de son club comme l’a révélé L’Équipe samedi. Les pensionnaires du Parc des Princes souhaiteraient le faire prolonger jusqu’en 2020 avant de le prêter. En France, Lorient, Rennes, Nancy se sont manifestés. À l’étranger, Dortmund, qui cherche un attaquant pour compenser l’absence d’Aubameyang qui va participer à la CAN, et Tottenham aimeraient l’acheter. Augustin est en pleine réflexion. Courtisé par le Genoa et Bologne, Lorenzo Callegari, lui, aussi a la cote. Mais son représentant, Alessandro Canovi, nous a confié qu’il ne voulait pas entendre parler d’un prêt pour son poulain. Ce que refuse aussi Christopher Nkunku, qui a été titularisé à plusieurs reprises. Un dégraissage se prépare au PSG dans les prochaines semaines...