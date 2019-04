Leader de Ligue 2, le FC Metz vient d’obtenir son billet pour la Ligue 1 lors de cette 35e journée de championnat. Opposé au Red Star, les Grenats n’avaient besoin que d’une victoire pour retourner dans l’élite, et ces derniers se sont imposés sur le score de 2-1 au bout du suspense grâce à un but de Nguette à la 90e minute. Une promotion qui ne souffre d’aucune contestation étant donné la mainmise des Lorrains sur le championnat. Désormais, les missions des Messins sont de décrocher le titre de champion de Ligue 2 et de préparer la saison prochaine. Historiquement, le FC Metz est habitué à faire l’ascenseur. Souvent trop fort pour la Ligue 2 mais pas assez pour se maintenir en Ligue 1, le club lorrain a connu 6 descentes et 5 montées depuis le début du 21e siècle.

Débutant la saison 2018-2019 avec le statut d’équipe reléguée, l’équipe de Frédéric Antonetti a rapidement affiché ses ambitions. Conservant plusieurs joueurs déjà présents la saison dernière tels que Opa Nguette, Ibrahima Niane, Ivan Balliu, Jonathan Rivierez ou encore Renaud Cohade, l’équipe mosellane s’est également renforcé avec les arrivées d’éléments qui connaissent la Ligue 1 comme John Boye, Stoppila Sunzu ou encore Alexandre Oukidja. Un recrutement ambitieux qui laissait espérer un bel exercice. Les premiers matches ne faisaient que de confirmer les attentes placées.

Une régularité récompensée

Vainqueur du Stade Brestois pour son premier match de la saison (1-0), le FC Metz faisait un tour de force quatre jours plus tard en prenant la mesure de l’US Orléans. Une large victoire qui a permis aux Lorrains de prendre la tête du championnat pour ne jamais la quitter. Lors des matches suivants, Clermont (3-2), l’AC Ajaccio (3-1), Troyes (1-0), Lens (2-0) et Béziers (3-1) s’inclinaient à leur tour. Finalement, il fallait attendre la huitième journée et un déplacement sur la pelouse du Paris FC pour que les Grenats s’inclinent en Ligue 2 (2-1). Régulier dans les résultats, le FC Metz obtiendra logiquement le titre de champion d’automne avec trois points d’avance sur Brest.

Si durant les fêtes de Noël le club devait composer avec la mise en retrait de son coach Frédéric Antonetti pour problèmes familiaux son adjoint Vincent Hognon a réalisé un excellent intérim. Conservant la première place et creusant même l’écart avec ses poursuivants, l’ancien coach de l’AS Nancy-Lorraine emmenant son équipe jusqu’à la promotion en Ligue 2. Avec la deuxième attaque du championnat (53 buts inscrits) et la meilleure défense (20 buts encaissés), le FC Metz a maîtrisé en long en large et en travers cette saison 2018-2019. Les 22 buts d’Habib Diallo, les 9 réalisations d’Ibrahima Niane ou encore les 6 offrandes de Thomas Delaine auront forcément aidé. Quoi qu’il en soit, le FC Metz sera bien en Ligue 1 pour la saison 2019-2020.