C’est une drôle de carrière que mène Yohan Mollo. Aussi talentueux qu’irrégulier, le toujours déroutant milieu offensif français va vraisemblablement découvrir un 7e club, à 27 ans. Et pas n’importe lequel. En effet, selon le média russe Sport-Express, il est en passe de s’engager pour le Zenit Saint-Pétersbourg, grande puissance du championnat local.

Le Français serait en train de passer sa visite médicale. Il devrait signer son contrat dans la foulée et rejoindre ses nouveaux partenaires dans leur camp d’entraînement aux Emirats Arabes Unis. Il va donc quitter le Krylia Sovetov, qui l’avait recruté définitivement à Saint-Étienne l’été dernier, après l’avoir eu sous forme de prêt la saison précédente. Un schéma qui s’est souvent répété dans la carrière de Mollo.

Saint-Étienne se mordra peut-être les doigts de l’avoir vendu définitivement alors qu’il avait réalisé une très bonne pré-saison, de l’avis du staff stéphanois. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives avec le Krylia Sovetov, il a su séduire le Zenit et son entraîneur Mircea Lucescu, qui l’avait placé à la 5e place des meilleurs joueurs du championnat. Le Krylia Sovetov a officialisé l’absence de Mollo dans le groupe et a annoncé plus de nouvelles à venir. L’officialisation du transfert ne devrait donc pas tarder.