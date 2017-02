« On a fait un bon début, mais je pense qu’il y avait faute sur le premier but de Chelsea, à 100%. Ensuite, on a permis à Chelsea de faire ce qu’ils voulaient, attendre et contre-attaquer. Ils le font très bien, ils sont bien organisés. Le deuxième but était un but assassin pour nous. À 2-0, c’était beaucoup plus compliqué. On a eu la bonne attitude, mais on a manqué d’expérience et de qualité. Les joueurs n’ont pas été à leur meilleur niveau individuellement. Il nous a manqué de la maturité c’est inquiétant. Chelsea était plus puissant, je l’admets, avec Hazard, Kanté, Costa. Sur le premier but, on a commis une erreur, on a été un peu naïf sur le deuxième... », expliquait ce samedi Arsène Wenger à la suite de la défaite d’Arsenal contre Chelsea (1-3).

Un discours - défaitiste - qui vient acter le fait que les Gunners ne se mêleront pas au titre cette année (ils sont à douze points du leader, Chelsea), distinction qu’ils laissent filer depuis maintenant treize années. Et, comme chaque saison, on se demande bien ce que va faire le technicien alsacien du club londonien de 67 ans. L’ancien entraîneur de l’ AS Monaco et de l’AS Nancy va fêter sa 21e année à la tête des Canonniers d’Arsenal.

Il a le choix

Une partie du public d’Arsenal demande son départ depuis quelque temps maintenant, mais ne parvient ni à le faire partir, ni à forcer les dirigeants à se passer des services du Français qui a régné sur le foot anglais au début du 21e siècle sans jamais vraiment passer le cap en Ligue des Champions (finale en 2006). Même mieux, il semble que les propriétaires américains du club lui auraient proposé de prolonger son bail.

D’après le Times, Wenger a confirmé ce samedi à l’issue de la défaite de son équipe qu’il disposait d’une offre de prolongation de contrat de deux années. Mais nul ne sait encore ce que va faire le natif de Strasbourg. Pour la petite histoire, Alex Oxlade-Chamberlain s’est excusé après la défaite face au Blues pour avoir « liké » par erreur un tweet demandant le départ de Wenger. La décision va être dure à prendre mais elle nous indiquera plus clairement le futur d’Arsenal.