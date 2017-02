C’était le choc de cette 24e journée de Premier League. Chelsea recevait Arsenal sur sa pelouse de Stamford Bridge pour un duel au sommet du championnat anglais. Leaders, les Blues avaient l’opportunité de prendre le large au classement et de creuser l’écart sur les Gunners en cas de succès. De leur côté, les hommes d’Arsène Wenger étaient dans l’obligation de faire un bon résultat chez leur rival londonien afin de rester en vie dans la lutte pour le titre. Sur le pré, les grands noms étaient au rendez-vous avec notamment un duel de buteurs entre Diego Costa et Alexis Sanchez. D’entrée, cette rencontre démarrait sur un rythme très élevé. Arsenal allumait la première mèche par l’intermédiaire d’Iwobi (2e), mais les Blues répondaient dans la foulée avec une tête de Cahill qui frôlait le cadre de Cech (10e). Quelques minutes plus tard, Stamford Bridge pouvait déjà exulter.

Sur un centre de Pedro côté droit, Diego Costa trouvait la barre d’une tête puissante, Marcos Alonso suivait parfaitement et catapultait le cuir au fond des filets de la tête (1-0, 13e). Un but qui aurait pu être refusé suite au coup de coude de l’Espagnol sur son compatriote Bellerin. Totalement sonné, ce dernier devait immédiatement céder sa place à Gabriel. Les Blues avaient le contrôle de la partie, et multipliaient les offensives sur le but des Gunners en passant souvent par le couloir gauche, où Eden Hazard enchaînait les percussions. Nettement au-dessus, les hommes d’Antonio Conte exerçaient un pressing énorme sur leur adversaire du jour et l’empêchait totalement de se relancer proprement. Les locaux poussaient mais manquaient de précision dans le dernier geste, à l’image de Costa en contre-attaque (30e) ou encore Pedro (31e).

Eden Hazard régale !

Ainsi, Arsenal en profitait pour réagir, et Gabriel, d’une tête puissante, obligeait Courtois à effectuer une superbe parade (37e). Impérial, le portier belge l’était également quelques minutes plus tard sur une frappe d’Özil qui manquait de puissance (45e+3). Au terme d’une première période riche en occasions, Chelsea retournait au vestiaire avec un avantage au score amplement mérité. Après la pause, Chelsea revenait sur le pré avec les mêmes intentions que lors du premier acte. Si Koscielny réalisait un superbe retour sur Eden Hazard (47e), le Belge allait ensuite faire parler toute l’étendue de son talent. Au terme d’un rush exceptionnel de plus de 50 mètres, et après avoir mystifié Coquelin et Koscielny, l’ancien Lillois crucifiait Cech d’une subtile balle piquée (2-0, 53e). Le 10e but en Premier League d’Eden Hazard cette saison.

Les Blues avaient donc fait le break, et les visiteurs ne semblaient pas capables de revenir dans cette partie. La rencontre perdait logiquement en intensité au fil des minutes. Et ce sont les Gunners qui s’offraient les ultimes occasions de cette partie, mais tour à tour, Welbeck voyait sa tentative de la tête détournée superbement par Courtois (78e), tandis que Mustafi, également de la tête, ne trouvait pas le cadre (79e). Mais Arsenal allait être puni dans la foulée. Suite à une terrible erreur de relance de Cech, Fabregas, récemment entré en jeu, contrôlait le cuir et lobait parfaitement le portier tchèque (3-0, 85e). Entré en fin de match, Olivier Giroud sauvait l’honneur d’une belle tête croisée sur un bon centre de Monreal (3-1, 90e+1). Le score en restait là. Chelsea corrige Arsenal à domicile et s’envole en tête de la Premier League, avec désormais 12 points d’avance sur Tottenham et son adversaire du jour.

L’homme du match : Hazard (8) : ses accélérations ont fait énormément de mal à toute la défense des Gunners. Mustafi, Monreal, Koscielny, tout le monde y est passé et a souffert. Le Belge a fait une prestation XXL. Que dire de ce but (52e) qui fait le break, avec une percée de 55 mètres. Un but exceptionnel, mais pas seulement, l’ancien joueur lillois est revenu défendre à maintes reprises. L’Homme du match. Avec un grand H. Remplacé par Fabregas (84e), qui marque un superbe but (85e) après une relance dans l’axe de Cech. La grande classe en plus puisqu’il ne célèbre pas son but face à son ancienne équipe.

Chelsea :

Courtois (6) : le gardien belge a mal débuté son match en faisant une mauvaise passe pour David Luiz, récupérée par Iwobi, qui heureusement frappe à côté (2e). Il se rattrape ensuite en sortant des offensives de Gabriel (37e) puis Ozil (45e + 3) et Welbeck (78e). Il s’incline toutefois en fin de match sur une tête de Giroud (90 + 1).

Azpilicueta (5) : l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a presque rien eu à faire. Le front de l’attaque d’Arsenal étant inexistant, l’international espagnol a fait de bonnes interventions notamment sur des ballons longs. Il est cependant battu sur le but de Giroud (90e + 1) où il aurait dû couper la trajectoire du centre de Monréal.

David Luiz (5) : il a été présent durant tout le match, même s’il a raté plusieurs relances, aucune n’a eu une gravité dans le jeu. Il fait un match solide, notamment dans les airs où il a quasiment gagné tous ses duels.

Cahill (5,5) : il a été le plus en vue des défenseurs de son équipe en début de match récupérant de bons ballons, il aurait même pu marquer, d’un coup de tête non cadré (10e). Sa deuxième mi-temps est bien plus terne, puisque les attaquants d’Arsenal n’ont pas fait grand chose.

Moses (6) : Moses a fait un énorme début de match avec de nombreux débordements et de combinaisons avec Kanté notamment. Il a fait énormément d’aller-retour le long de sa ligne, mais c’est éteint au fur et à mesure de la rencontre, pas étonnant quand on fait autant d’efforts. Il manque tout de même de lucidité dans le dernier geste. Remplacé par Zouma (87e).

Kanté (6,5) : comme à son habitude, le milieu de terrain a répondu présent. Il a gratté de nombreux ballons, même si ce n’est pas son meilleur match. Sa complémentarité avec Matic saute aux yeux. Il est précieux à la récupération, mais pas seulement. Le Français a joué plus haut en seconde mi-temps et a délivré de superbes passes pour ses attaquants

Matic (6,5) : le Serbe a semblé monter en puissance au fil du match. Après un début de match discret, il a été le parfait relais entre la défense et l’attaque. Présent techniquement et physiquement, c’est lui le leader technique au milieu de terrain.

Alonso (6,5) : le joueur de 26 ans, qui fait sa première saison sous le maillot des Blues, a livré une énorme prestation sur le côté gauche, surtout lors du premier acte. C’est lui qui ouvre le score à la 12e minute, de la tête. Il gagne son duel avec Hector Bellerin. Hormis son but, l’Espagnol a délivré de bons centres. Beaucoup plus discret en seconde mi-temps. Bon match.

Pedro (6) : l’Espagnol a fait un gros match. Il lui manque juste une passe décisive ou un but pour parfaire son match. Hormis une bonne frappe (32e), le joueur était surtout à l’avant-dernière passe, c’est lui qui centre pour Costa qui trouve la transversale, mais l’action débouche sur un but puisqu’Alonso avait bien suivi (12e). Beaucoup d’efforts défensifs. Remplacé par Willian (84e).

Diego Costa (5) : c’est lui qui claque sa tête sur le but, repoussé par la transversale (12e), et qui reviendra sur Alonso. L’international espagnol a tenté, mais il est resté trop brouillon durant la première mi-temps comme en témoigne ce mauvais choix sur une contre-attaque ou il pouvait décaler Pedro (30e). Il voulait absolument marquer et ça s’est senti, comme témoigne cette frappe au-dessus alors qu’il est le long de la ligne et qu’il pouvait mettre en retrait pour Willian ou Fabregas. (90 + 2). Match moyen.

Arsenal :

Cech (3) : match compliqué pour le portier d’Arsenal. S’il ne peut rien faire sur la tête puissante de Marcos Alonso sur l’ouverture du score des Blues (13e), le gardien tchèque commet une erreur sur une frappe de Pedro (32e), sans conséquence pour autant. Au retour des vestiaires, il doit à nouveau chercher le ballon au fond de ses filets après avoir été battu par Hazard d’une frappe piquée (53e) puis il loupe totalement sa relance en fin de match, offrant ainsi le troisième but des Blues à Fabregas (85e).

Bellerin (non noté) : totalement sonné suite à un coup de coude de Marcos Alonso sur l’ouverture du score des Blues (13e), le défenseur espagnol était immédiatement remplacé par Gabriel (5). Le Brésilien a rencontré de nombreuses difficultés face aux nombreux appels des attaquants adverses mais aurait pu inscrire son nom au tableau d’affichage si Courtois n’avait détourné superbement sa tête puissante (37e).

Mustafi (4) : rencontre délicate pour le défenseur central allemand. En retard dans ses duels, il n’a pas été à la hauteur dans cette partie. Malgré quelques bons retours, le joueur de 24 ans n’a pas convaincu et a souvent été pris de vitesse par les attaquants de Chelsea. Averti (23e).

Koscielny (4) : dans son duel avec Diego Costa, le Français n’a pas tremblé, réussissant à contenir l’Espagnol pendant une bonne partie de la rencontre. Mais l’ancien Lorientais peut s’en vouloir sur le but d’Eden Hazard (53e) où il n’a pas su se montrer tranchant dans ses interventions devant le milieu offensif belge. Un match presque moyen.

Monreal (5) : très peu en vue offensivement dans son couloir gauche, le latéral espagnol a préféré se concentrer sur ses tâches défensives. Chose qu’il n’a pas su faire correctement . En effet, le défenseur des Gunners a bien trop souvent été mis en difficulté face aux nombreuses percussions des attaquants adverses. Il sauve son match en délivrant une passe décisive pour Giroud dans les dernières minutes de la partie (90e+1).

Oxlade-Chamberlain (4) : à l’instar de toute l’attaque d’Arsenal, l’ailier anglais n’a pas brillé face au rival londonien. Bien marqué par la défense des Blues, il a eu du mal à exister dans cette rencontre et n’a pas eu l’occasion de mettre en difficulté Courtois. Un bon travail défensif tout de même avec quelques ballons récupérés dans les pieds adverses.

Coquelin (3,5) : malgré ses nombreux efforts dans l’entrejeu, le milieu français a livré une copie médiocre. Souvent en retard dans ses interventions, il a vite été débordé par les nombreux assauts des hommes d’Antonio Conte. Remplacé par Giroud (64e), qui a une nouvelle fois montré à Arsène Wenger que sa place est bel et bien sur le terrain et non sur le banc de touche en réduisant la marque d’une tête puissante en fin de rencontre (90e+1).

Walcott (4) : tout comme ses coéquipiers, l’Anglais n’a pas été servi dans de bonnes conditions sur le front de l’attaque. Il a donc très rarement inquiété l’arrière-garde de Chelsea. Malgré tout, il a beaucoup couru et réalisé de nombreux retours défensifs qui ont souvent soulagé sa défense. Remplacé par Welbeck (70e) qui a inquiété Courtois d’une belle tête décroisée (78e).

Özil (2) : mais où était Özil cet après-midi ? Certainement pas sur la pelouse de Stamford Bridge. Totalement étouffé par le bon pressing adverse, l’Allemand n’a pas existé dans cette rencontre. Match à oublier au plus vite.

Iwobi (3) : une frappe en tout début de rencontre et puis plus rien. L’attaquant nigérian n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence cet après-midi. À noter tout de même de nombreuses courses pour tenter de bien bloquer son couloir gauche.

Alexis (2) : certainement l’un des pires matches du Chilien depuis son arrivée chez les Gunners. Fantomatique, inexistant, inoffensif. Il n’a rien tenté, ou plutôt n’a jamais eu l’occasion de le faire.