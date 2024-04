Ligue 1 : l’OM fait chuter le RC Lens dans un scénario fou !

La 31ème journée de Ligue 1 se fermait sur une belle affiche ce dimanche soir. L’Olympique de Marseille ouvrait les portes de son mythique Vélodrome au Racing Club de Lens pour un duel qui sentait bon la poudre entre deux clubs qui se battent activement pour un ticket européen dans cette fin de saison. Pour les locaux, l’occasion était aussi de faire le plein de confiance en se rassurant avant le choc contre l’Atalanta en demi-finale aller de la Ligue Europe, prévu jeudi soir. A domicile, les Phocéens s’organisaient dans un 3-5-2 avec Pau Lopez qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Amir Murillo, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi en défense. Le milieu de terrain était composé de Jordan Veretout, Amine Harit et Pape Gueye avec Jonathan Clauss et Ulisses Garcia dans des rôles de pistons. Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye étaient associés en attaque. De leur côté, les Nordistes s’articulaient dans un 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Massadio Haïdara, Kevin Danso et Facundo Medina. Nampalys Mendy et Neil El-Aynaoui constituaient le milieu de terrain avec Premislaw Frankowski et Deiver Machado dans les couloirs. Devant, Florian Sotoca et Elye Wahi étaient soutenus par Angelo Fulgini.

La rencontre s’est rapidement emballée avec l’ouverture du score signée Pierre-Emerick Aubameyang (1ère, 1-0). Lancé sur la droite, Iliman Ndiaye est rentré dans la surface et a centré fort devant le but. Le Gabonais a surgi pour dévier victorieusement sur la gauche de la cage. Les Lensois ont bien faillir réagir immédiatement mais la tête d’Angelo Fulgini sur un centre de Florian Sotoca (4e) n’était pas cadrée. Sur un corner tiré par Jonathan Clauss, Murillo puis Gueye ont placé respectivement un coup de tête puissant mais qui a été dévié puis non-cadré (10e). Après une grosse erreur sur sa passe, le latéral panaméen a donné la balle à Elye Wahi qui a crocheté Pau Lopez avant de louper le cadre dans le but vide (11e). Si l’OM a eu l’opportunité de doubler la mise sur cette frappe trop croisée de Jordan Veretout (21e), les Sang et Or ont également eu plusieurs situations pour égaliser notamment dans les pieds de Nampalys Mendy mais son tir a été repoussé par le portier espagnol (31e), puis avec la double tête non-cadrée de Kevin Danso et Florian Sotoca (38e). A la pause, l’OM menait donc dans cette partie animée.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Nice 51 31 11 14 9 8 36 25 6 Lens 46 31 6 13 7 11 40 34 7 Marseille 44 31 9 11 11 9 47 38 8 Lyon 44 31 -9 13 5 13 42 51 9 Rennes 42 31 7 11 9 11 48 41 Voir le classement complet

Le réveil de Saïd, Gueye le sauveur !

Le second acte s’est rapidement tendu avec beaucoup d’agressivité et d’intensité. Beaucoup de cartons jaunes ont été déployés par l’arbitre de la rencontre, Monsieur Eric Wattellier, qui a successivement averti Kevin Danso, Leonardo Balerdi, Elye Wahi, après avoir déjà distribué son premier carton à Pape Gueye en première période. La deuxième mi-temps a eu son lot de déchets sans véritable très grosses opportunités. Marseille a essayé de temporiser avec une phase de possession pour retrouver un peu de maîtrise technique. A l’heure de jeu dépassée, Franck Haise a élaboré ses premiers changements, la majorité tournée vers l’offensif, avec les entrées de David Pereira da Costa et Wesley Saïd pour cette fin de rencontre. L’OM semblait bien contenir les offensives de Lens alors que les Nordistes ne parvenaient pas à amener le danger jusqu’au dernier quart d’heure.

Dépassé physiquement et techniquement, l’OM a bien eu du mal à résister aux nombreux assauts offensives lensoises. Plusieurs joueurs semblaient totalement fatigués. C’est à ce moment que Lens a fait entrer du nouveau sang neuf avec Ayanda Sishuba et Andy Diouf qui ont fait leur apparition pour apporter un second souffle aux Artésiens. Et avec un vrai succès. En effet, lancé sur la gauche, Massadio Haïdara a enroulé un centre parfait vers le point de penalty qui a trouvé idéalement Wesley Saïd. Son coup de tête s’est logé parfaitement sur la droite du but de Pau López (77e, 1-1). Lens a su faire mal au meilleur des moments à Marseille, les Artésiens semblaient alors bien mieux physiquement. Mais tout a rebasculé. Suite à une très mauvaise relance dans l’axe de Lens, Pape Gueye a récupéré le ballon. Il s’est appuyé dans la surface sur Pierre-Emerick Aubameyang qui l’a retrouvé côté gauche. Le tir croisé du Sénégalais s’est logé sur la droite du but (85e, 2-1). Au classement, l’OM, positionné à la 7ème place, revient sur son adversaire du soir, le RC Lens toujours à la 6ème position. Seulement deux points les séparent.