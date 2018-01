Il ne reste plus que la Ligue des Champions à jouer pour le Real Madrid de Zinedine Zidane. En effet, la Casa Blanca se retrouve quatrième de Liga avec seulement un petit point d’avance sur Villarreal même si les Mardilènes comptent aussi un match en retard. Alors, probablement, toute la saison des Merengues va se jouer sur la double confrontation contre le Paris Saint-Germain sera donc un peu un tournant concernant l’avenir à court terme de Zidane et compagnie.

Quoi qu’il en soit, Florentino Perez, le président des Merengues, pense déjà à la suite et il est en train de préparer un mercato de folie si on en croit les informations du Daily Mail. En effet, le Casa Blanca envisage de lâcher près de 500 millions de livres soit presque 570 millions d’euros pour se refaire une santé et animer le marché des transferts alors que l’année passée ils se sont montrés bien discret malgré le fait qu’ils envisageaient de recruter Kylian Mbappé.

Battre le record de Neymar avec Hazard ou Kane

Tout commence par la base. David De Gea est dans les petits papiers du président du Real Madrid depuis des années et après la prolongations de Kepa Arrizabalaga à l’Athletic, il figure plus qu’en bonne place. Et il faudra débourser près de 114 millions d’euros pour le récupérer des griffes de Manchester United. Ensuite arrive les éléments offensifs et une nouvelle fois, on ne compte pas lésiner sur les moyens surtout si Cristiano Ronaldo s’en va.

Dès lors la piste principale se nomme Eden Hazard, bien que Manchester City soit rentré dans la danse récemment. Pour le Belge, Florentino Perez pourrait aller jusqu’à 228 millions d’euros pour le débaucher. 228 millions c’est aussi la somme que le Real Madrid est prêt à lâcher pour recruter l’attaquant des Spurs de Tottenham Harry Kane. Mais cela risque d’être compliqué lorsqu’on sait que le président, Daniel Levy, veut le garder et reste très dur en affaire. Mais cette fois, le Real Madrid s’apprête à frapper fort.