À croire que la prolongation d’Ole Gunnar Solskjaer a cassé la dynamique de Manchester United. Après une magnifique série cet hiver, le club anglais n’y arrive plus depuis la signature du contrat longue durée de son entraîneur. Éliminés cette semaine en Ligue des Champions, les Red Devils affichent une inquiétante irrégularité en cette fin de saison. Une sacrée faiblesse alors que le sprint final est déjà largement entamé. Cette 35e journée n’a pas fait exception. En déplacement du côté d’Everton ce dimanche, Manchester a complètement sombré en s’inclinant très lourdement 4-0. Une véritable humiliation qui jette un froid sur tout le club.

Les Mancuniens n’avaient pourtant pas le droit à l’erreur. Relégués à trois points de Tottenham, qui a perdu hier, et à deux unités d’Arsenal et Chelsea qui jouent respectivement cet après-midi et demain, ils pouvaient mettre la pression sur leurs adversaires directs. Ils bénéficiaient de quasiment toutes leurs forces pourtant. Lindelöf et Dalot prenaient place dans les couloirs de la défense et Fred était associé à Pogba et Matic au milieu. Rashford et Martial devaient dynamiter l’attaque en compagnie de Lukaku. Les Toffees aussi se présentaient au complet ou presque puisque seul André Gomes, suspendu, laissait sa place au milieu à Schneiderlin.

Manchester United éparpillé façon puzzle

Dans cette configuration, la rencontre a rapidement tourné au calvaire pour Manchester United. Face à Richarlison, De Gea préservait les siens (11e) l’espace de deux minutes seulement... Après une touche de Digne, Calvert-Lewin prolongeait la course du ballon. À la lutte avec Dalot, Richarlison contrôlait avant de tromper le portier espagnol (1-0, 13e). Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain. Méconnaissables, les pensionnaires d’OId Trafford subissaient la rencontre dans tous les compartiments du jeu. Après vingt minutes de jeu, Everton avait déjà tiré sept fois au but (2 cadrés), contre deux tentatives (aucune cadrée) adverses.

Forcément, Sigurdsson en profitait et ne tardait pas à marquer le but du break (2-0, 28e). La tempête se calmait jusqu’à la pause où Solskjaer tentait de remuer son équipe avec un double changement : McTominay et Young entraient à la place de Fred et Jones. Le visage de l’équipe changeait mais pas le caractère. Everton perdait certes Richarlison sur blessure (51e) mais Digne inscrivait son 4e but de la saison d’une jolie reprise de volée à l’extérieur de la surface (3-0, 56e). Le massacre ne s’arrêtait pas là. De Gea sauvait encore les siens face Sigurdsson (59e), avant de s’incliner une nouvelle fois contre Walcott cette fois (4-0, 64e). Fessés, les Red Devils jouaient un cran plus haut et terminaient un peu mieux la rencontre mais le mal était déjà fait. Ils repartent de Goodison Park avec leur plus large défaite en championnat depuis octobre 2016.