Newcastle s’apprête à démarrer une nouvelle ère. Détenu par Mike Ashley depuis 2007, le club anglais n’a jamais réellement pu tutoyer les sommets de la Premier League pendant le règne de l’homme d’affaires britannique. Ainsi, seuls deux titres de Championship sont venus garnir la salle des trophées des Magpies. Ces derniers n’ont d’ailleurs plus fréquenté le top 5 de Premier League depuis 2011/2012 (Alan Pardew était alors le manager). Les fans de Saint-James Park ne conserveront donc pas un souvenir impérissable d’Ashley.

C’est donc avec un engouement certain que ces derniers ont appris l’existence d’un accord entre l’actuel actionnaire et PCP Capital Partners. Ce mercredi, The Telegraph et Sky Sports révèlent ainsi que les deux parties auraient même déjà rédigé les documents juridiques liés au rachat de Newcastle United depuis mardi. Un dénouement heureux qui concrétise plusieurs semaines de négociations entre la société d’Amanda Staveley accompagnée par le Saudi Public Investment FUND, et Mike Ashley. Celles-ci avaient en effet démarré en janvier dernier. Fait rarissime dans un tel contexte, l’homme d’affaires britannique va aider PCP à hauteur de 150 millions de Livres pour finaliser ce dossier d’envergure !

Newcastle enfin armé pour jouer les premiers rôles en Premier League ?

Une somme conséquente dont devra évidemment s’acquitter Amanda Staveley et sa société dans les prochains mois. Toutes les parties prenantes auraient scellé un accord pour une vente estimée à 300 millions de Livres. Soit une ardoise moins conséquente que prévue. Ainsi, Mike Ashley espérait finaliser le deal autour des 340 millions mais la pandémie de coronavirus aurait malheureusement joué un rôle négatif sur la valeur globale du club. Concrètement, le fonds d’investissement saoudien contrôlé par le prince Mohammed bin Salman détiendrait 80% du capital et PCP 10%.

Les 10% restants partent dans l’escarcelle des frères milliardaires David et Simon Reuben. Ces derniers investissent massivement dans l’immobilier à Newcastle et possèdent notamment son hippodrome. Désormais, la Premier League doit donner son aval sur la cession définitive du club. Si l’issue s’avérait positive, les futurs actionnaires souhaiteraient investir massivement pour offrir à Newcastle United les moyens de ses ambitions. Ce changement d’actionnariat va-t-il enfin permettre aux Magpies de renouer avec les joutes victorieuses ?