S’imposer pour enchaîner et s’envoler en tête de la Premier League. Avant d’affronter Arsenal à Anfield pour le choc de la 20e journée du championnat d’Angleterre, les Reds de Liverpool avaient déjà le sourire. Car dans l’après-midi, Tottenham a été renversé par Wolverhampton (1-3) à Wembley. Avant la rencontre de Manchester City face à Southampton demain (15h15), le club de la Mersey avait donc l’occasion de prendre neuf points d’avance sur son dauphin actuel, Tottenham, et dix sur les Citizens. En face, Arsenal pouvait s’emparer provisoirement de la 4e place avant le Crystal Palace-Chelsea de dimanche (13h). Malgré l’enchaînement des matches, Jürgen Klopp ne faisait pas vraiment tourner au sein de son 4-2-3-1. Seul Fabinho prenait la place d’Henderson dans l’entrejeu, et le reste ne changeait pas. Côté londonien, Unai Emery alignait un 3-4-3 comme indiqué sur le site de la PL. Koscielny, Guendouzi, Özil et Lacazette étaient remplacés par Mustafi, Ramsey, Iwobi et Maitland-Niles.

Après un petit round d’observation, les Reds allumaient la première mèche devant les cages de Leno. Sur une passe de Mané, Firmino décochait une frappe que Salah détournait d’une talonnade mais le ballon terminait dans le petit filet (6e). De l’autre côté, Arsenal se montrait très efficace. Maitland-Niles reprenait un centre d’Iwobi et ouvrait le score (11e, 0-1). Mais la joie était de courte durée pour les Gunners puisque Roberto Firmino profitait d’un cafouillage dans la surface londonienne pour pousser le cuir au fond des filets (14e, 1-1). Et la rencontre prenait une autre tournure quelques instants plus tard. Car juste derrière, l’international brésilien marquait un doublé. Servi à 25 mètres du but de Leno, l’attaquant des Reds effaçait Mustafi et Sokratis pour terminer son travail d’une frappe croisée (16e, 2-1). Et les locaux enfoncaient même le clou alors que Mustafi avait trouvé la barre transversale juste avant (un hors-jeu avait été signalé).

Roberto Firmino voit triple !

Après un corner repoussé par la défense londonienne, Robertson récupérait le ballon et trouvait Salah de l’autre côté du terrain d’une longue transversale. L’international egyptien remetait dans l’axe sur Mané qui marquait d’une demi-volée à bout portant (32e, 3-1). Supérieurs, les hommes de Jürgen Klopp gèraient cette fin de première période, et le score s’aggravait même avant la mi-temps. Salah rentrait dans la surface côté droit et obtenait un penalty pour une faute de Sokratis. Le meilleur buteur de Premier League transformait et inscrivait son 14e but de la saison en championnat (45e+2). Au terme de ce premier acte, Liverpool rentrait donc aux vestiaires avec une belle avance (4-1). En deuxième période, les hommes d’Unai Emery voulaient relancer la rencontre. Après une combinaison entre Ramsey et Xhaka, l’international gallois servait Aubameyang au deuxième poteau mais ce dernier manquait l’immanaquable devant le but vide (54e). Un hors-jeu était de toute façon signalé.

De leur côté, les Reds tentaient d’aggraver la marque dans le camp londonien. Titulaire pour cette rencontre, Fabinho s’illustrait après l’heure de jeu mais sa frappe puissante était détournée par Leno (63e). Le ballon revenait cependant dans la surface d’Arsenal quelques instants plus tard, et M. Oliver sifflait un deuxième penalty en faveur de Liverpool pour une légère poussette de Kolasinac dans le dos de Lovren sur un ballon aérien. Auteur d’un doublé dans le premier acte, Firmino transformait et marquait un triplé (65e, 5-1). Dans une deuxième période assez pauvre en occasions franches, les deux équipes se disputaient le ballon dans l’entrejeu et le score ne bougeait plus malgré des changements des deux côtés, une dernière frappe intéressante d’Henderson (89e) et un tir cadré de Salah (90e+2). Avec cette dix-septième victoire de la saison, Liverpool prenait neuf points d’avance en tête de la Premier League. Arsenal ne quittait pas sa cinquième place.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.