Tous les amoureux du football mondial et anglais attendent cela toute l’année ! Ce mercredi 26 décembre 2018 se jouait le Boxing Day avec quelques rencontres très intéressantes notamment celle opposant Leicester à Manchester City du côté du King Power Stadium. Les deux formations étaient sur deux dynamiques bien différentes. Les Foxes venaient de s’imposer contre Chelsea quand les Citizens s’étaient inclinés contre Crystal Palace. Pourtant, tout allait bien commencer pour les hommes de Pep Guardiola...

Avec la possession du ballon, les visiteurs ont fini par trouver le chemin des filets. Aymeric Laporte fait une belle relance vers Sergio Agüero. L’attaquant argentin décale parfaitement Bernardo Silva dans le dos de la défense et l’ancien Monégasque ne se prive pas d’ouvrir la marque (0-1, 14e). Mais après les Skyblues allaient sombrer. Tout d’abord, magnifiquement servi par Vardy, Marc Albrighton ne se privait pas pour égaliser de la tête dans les six mètres (1-1, 19e). Pour ces dernières 25 minutes du premier acte, les deux équipes se rendaient coup pour coup et si c’eut été un combat de boxe, les Foxes auraient probablement gagné aux points.

En seconde période, on retrouvait les mêmes hommes, mais pas la physionomie du match. En effet, les Skyblues monopolisaient le cuir et cette fois les Foxes peinaient à se porter vers l’avant. Toutefois Schmeichel fils veillait au grain à chaque fois quand Agüero et compagnie daignaient cadrer une frappe. Mais ce qui était attendu, arriva. Sur un corner mal repoussé, Ricardo Pereira envoyait un missile du gauche dans la lucarne d’Ederson qui ne pouvait rien faire (2-1, 81e). Puis cette journée virait au cauchemar ensuite puisque Fabian Delph était exclu pour un très vilain tacle (90e). City a peut-être perdu le titre sur les deux dernières journées...

Tottenham, MU et Pogba se régalent

On attendait beaucoup de la deuxième d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United. Les Red Devils recevaient de leur côté Huddersfield. La première période fut de bonne qualité avec une belle possession de balle (74%) et un nombre de tirs impressionnant pour le MU qu’on connaît (10). Finalement ce n’est que grâce à une réalisation de Nemanja Matic (1-0, 28e) que les Red Devils ont pu rejoindre les vestiaires avec un avantage au tableau d’affichage. Au retour sur le pré, on retrouvait le nouveau Paul Pogba. Le milieu de terrain français, sur une passe d’Herrera, donnait de l’air aux siens (2-0, 64e). Décidément, Solskjaer a totalement changé Paul Pogba ! Le Tricolore s’offrait ensuite un doublé (3-0, 78e). Juste avant la fin du temps réglementaire, Jorgensen marquait, mais cela ne changeait pas grand-chose (3-1, 89e)

Tottenham n’a pas fait dans la demi-mesure. Après avoir fessé Everton (6-2) ce week-end, les Spurs se sont encore régalés. Dès la seizième minute, les joueurs de Bournemouth étaient menés avec un but de Christian Eriksen (1-0, 16e). Quelques minutes plus tard, Heug-Min Son ne se privait pas pour offrir le but du break à ses coéquipiers (2-0, 23e). Mais les hommes de Mauricio Pochettino ne voulaient pas s’arrêter en si bon chemin et Lucas Moura marquait le troisième but des siens dix minutes avant la fin de la première période (3-0, 35e). Après la pause, on prenait les mêmes et on recommençait ! A l’heure de jeu, Christian Eriksen donnait une belle balle à Harry Kane qui ajoutait son nom à la feuille de match (4-0, 61e). Mais il fallait bien un doublé dans ce match et il était pour Son Heung-Min (5-0, 71e). Dans les autres rencontres de la journée, Liverpool s’est régalé contre Newcastle (4-0), Everton est allé gagner à Burnley sur le score de cinq buts à un pendant que Cardiff et Crystal Palace se quittaient sur un match nul et vierge.

Les résultats de l’après-midi :

Leicester 2-1 Manchester City : Albrighton (19e), Ricardo Pereira (81e) / Bernardo Silva (14e)

Manchester United 3-1 Huddersfield : Matic (28e), Pogba (64e, 78e)/ Jorgensen (89e)

Tottenham 5-0 Bournemouth : Eriksen (16e), Son (23e, 71e), Lucas Moura (35e), Kane (61e)

Liverpool 4-0 Newcastle : Lovren (11e), Salah (48e sp), Shaqiri (80e), Fabinho (85e)

Burnley 1-5 Everton : Gibson (37e) / Mina (2e), Digne (13e, 71e) Sigurdsson (22e, sp), Richarlison (90e +3)

Crystal Palace 0-0 Cardiff