« Cardiff essaye de me rejeter la faute pour le crash ». La meilleure défense, c’est l’attaque. Et alors que Cardiff City semble le porter pour responsable de la disparition tragique d’Emiliano Sala, refusant pour l’heure de régler le transfert au FC Nantes, Willie McKay a décidé de se manifester publiquement pour rétablir ses vérités. Ainsi, dans les colonnes du Times et du Telegraph, l’agent à l’origine du transfert de l’Argentin vers les Bluebirds contre-attaque.

« Cardiff n’a montré aucune classe », a-t-il lâché. « Ils n’ont jamais essayé d’aider Emiliano. Tout ce qu’ils ont fait pour lui, c’est lui prendre une chambre d’hôtel. Et maintenant, ils essayent de tout me mettre sur le dos, mais je n’ai rien à cacher. Nous serons pleinement transparents au sujet de tout ce qui s’est passé autour de ce transfert. Ils essayent de me jeter en pâture. J’ai dit à Cardiff que j’étais prêt à tenir une conférence de presse publique pour que tout le monde comprenne ce qu’il s’est exactement passé », a-t-il insisté.

« Quand Cardiff dira-t-il la vérité ? »

Après avoir fourni un plan détaillé de tous les déplacements effectués par le buteur albiceleste et les dirigeants de Cardiff, l’intermédiaire a donné sa position au regard des conditions du tragique vol du lundi 21 janvier, indiquant que le club était, malgré certaines déclarations, au courant de tout. « Nous avons trouvé un vol, dont Callum Davies (en charge des relations avec les joueurs à Cardiff) était informé, prévu dès le vendredi soir (18 janvier) pour un départ le samedi (19 janvier) pour un retour d’Emiliano à Nantes », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

« Le pilote devait rester deux jours pour qu’Emiliano puisse s’organiser avant de repartir pour Cardiff le lundi (21 janvier), pour être à l’entraînement le mardi (22 janvier). Emiliano devait être récupéré à l’aéroport de Cardiff lundi dans la soirée par Callum Davies. Cardiff City était au courant du vol et de qui l’organisait », a-t-il précisé avant de conclure. « Quand Cardiff dira-t-il la vérité ? ». Cette scabreuse affaire est bien partie pour durer encore longtemps. Pas la meilleure manière d’honorer la mémoire du regretté Emiliano Sala...