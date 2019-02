Samedi, l’Argentine a rendu un ultime hommage à Emiliano Sala décédé dans un tragique accident d’avion le 21 janvier dernier. Les obsèques de l’ancien Nantais ont eu lieu à Progreso dans la plus grande dignité. Si des délégations du FC Nantes et de Cardiff City se sont déplacées, les deux clubs se retrouvent au cœur d’une bataille juridique liée au versement de l’indemnité de transfert du buteur argentin. Depuis quelques jours maintenant, les Canaris réclament le premier versement (6 millions d’euros) des 17 millions d’euros, qui aurait déjà dû être effectué par le club gallois.

Mais à Cardiff, on ne semble pas particulièrement pressé de payer l’addition même si on assure que la somme sera bien versée au club français une fois que l’enquête révélera les causes de ce tragique accident. Ce dimanche matin, la presse anglaise relate une démarche pour le moins surprenante effectuée par le club gallois. Selon les informations du Daily Mail et du Sunday Telegraph, Cardiff City aurait en effet envoyé un courrier à plusieurs clubs de Premier League pour solliciter leur aide et obtenir des conseils afin de défendre leurs intérêts face au FC Nantes !

Cardiff souhaite un éclairage sur le mail de McKay

Une lettre rédigée par les avocats de la formation galloise préciserait que Neil Warnock et Ken Choo, manager et directeur général du club, seraient les principaux instigateurs de cette démarche. Objectif de la manœuvre ? Obtenir un rabais sur les 17 millions d’euros négociés avec le FCN. La missive de Cardiff City serait en effet motivée par un mail de Willie McKay à Emiliano Sala, stipulant qu’il avait gonflé le montant du transfert à cause de l’intérêt d’autres clubs anglais.

Le promu de Premier League espère donc obtenir des renseignements sur les supposés intérêts de West Ham et d’Everton, deux écuries citées par McKay dans son mail. Le board gallois tente également de savoir si ce procédé ne justifierait pas de ne pas payer des indemnités de transfert. Le Daily Mail révèle de son côté qu’un club anglais se serait montré surpris de recevoir ce courrier, niant au passage tout intérêt pour l’ancien joueur du FC Nantes. La bataille juridique autour du transfert d’Emiliano Sala risque donc de s’éterniser...