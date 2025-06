Justice : Quincy Promes extradé aux Pays-Bas

Le 13 juin, le média néerlandais, De Telegraaf, a révélé que Quincy Promes (33 ans) avait été arrêté à son domicile à Dubai. Le footballeur faisait l’objet d’une demande d’extradition de la part de la justice hollandaise. Ce vendredi, De Telegraaf annonce qu’il a été extradé vers les Pays-Bas. Il avait pris place dans un avion affrété par la justice, dans lequel il était surveillé par le personnel de la Maréchaussée royale néerlandaise (gendarmerie).

Condamné à 7 ans et demi de prison, pour trafic de cocaïne (une peine de 6 ans) et pour avoir poignardé son cousin (une peine de 18 mois), Promes a été transféré au centre de détention où il va purger sa peine. Il pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle en 2030 au plus tôt.