Wolverhampton lâche 25 M€ pour s’offrir Fer Lopez

Ce vendredi, Wolverhampton a décidé de passer à la caisse. En effet, l’écurie anglaise a lâché 25 M€ pour s’offrir Fer Lopez. Il s’agit d’un montant supérieur à celui de la clause du joueur du Celta. Les Wolves ont annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse.

«Les Wolves ont fait du jeune attaquant prometteur Fer Lopez leur première signature de l’été. L’Espagnol de 21 ans a rejoint le club de Liga Celta Vigo, où il a fait son entrée en équipe première la saison dernière, dans le cadre d’un contrat permanent. Lopez, un joueur offensif gaucher qui peut être utilisé à droite ou dans un rôle central, a signé un contrat de cinq ans à Molineux et suit désormais Jorgen Strand Larsen en passant de Vigo à Wolverhampton. Le jeune joueur, qui n’a fêté ses 21 ans que le mois dernier, est un produit du centre de formation du Celta Vigo et, après avoir impressionné pour Gran Pena et le Celta B, s’est vu offrir sa chance après avoir signé un nouveau contrat l’été dernier.» Une nouvelle aventure commence pour lui.