Il y a quelques jours, Chelsea a succombé à l’offre folle de 71 M€ pour Oscar. S’il n’avait pas forcément prévu de laisser filer son international brésilien cet hiver, le club londonien a finalement succombé à la proposition indécente du club chinois. Et Oscar pourrait ne pas être le seul à prendre la tangente cet hiver. Le Sun Sport révèle dans ses colonnes ce dimanche que le club chinois du Tianjin Quanjian a soumis une offre de 60 M€ à Chelsea pour Diego Costa.

Le club chinois, fraîchement promu en première division, est la propriété du multi milliardaire chinois Shu Yuhui. Ce dernier, qui a déjà placé Fabio Cannavaro sur le banc de touche il y a quelques mois, veut une star mondiale. Après avoir déclaré vouloir recruter Lionel Messi et tenter le coup Ronaldinho avant de se raviser devant l’âge de Ballon d’Or brésilien, le fantasque homme d’affaires chinois vise désormais la star offensive de Chelsea. Et pour parvenir à ses fins, il aurait proposé un salaire incroyable de 550 000 € par semaine, soit plus de 2 M€ par mois et 24 M€ par an !

Tianjin Quanjian prêt à tout pour Diego Costa !

Malheureusement pour Shu Yuhui, cette offre, dont le montage a été savamment monté par Jorge Mendes l’agent du joueur espagnol, a été balayée d’un revers de la main par le club dirigé par Roman Abramovitch. Toutefois, Tianjin Quanjian n’a pas dit son dernier mot et pourrait revenir très rapidement avec une nouvelle offre, cette fois-ci à hauteur de 85 M€ comme l’a indiqué une source proche du dossier au tabloïd anglais. « Jorge Mendes a travaillé sur une première offre, mais Chelsea a dit non. Mais le club pense sérieusement revenir avec une proposition améliorée. Les dirigeants chinois pensent qu’une offre de 85 M€ serait plus appropriée pour un joueur de 28 ans et qui fait partie des meilleurs joueurs du monde. »

Antonio Conte peut donc trembler, d’autant que Diego Costa est l’un des fers de lance de son équipe. Avec 14 buts en 18 matches de Premier League, l’ancienne gloire de l’Atletico Madrid est actuellement le meilleur buteur d’Angleterre. Samedi encore face à Stoke City, il a fait parler sa puissance et son sens aiguisé du but. La perte d’un tel joueur serait difficile à combler en cas de départ vers la Chine. Habitué à piller les clubs français et européens à coup de millions d’Euros, Chelsea se retrouve dans la peau de la proie après avoir été dans celle du chasseur. Une position pour le moins inconfortable à la vue de la toute-puissance financière chinoise…