Depuis l’arrivée de Solskjaer, de nombreux joueurs de Manchester United ont retrouvé des couleurs. C’est le cas de Paul Pogba, le milieu de terrain français notamment, qui est totalement métamorphosé depuis l’arrivée du Norvégien sur le banc des Red Devils. Avec le fait qu’il soit nommé entraîneur permanent, des pensionnaires d’Old Trafford auraient pu inciter Paul Pogba à rester en Premier League, mais il semble qu’il n’en sera rien l’été prochain.

En effet, selon les informations du Times, Paul Pogba fait partie d’un petit groupe de joueurs prêts à s’en aller sous d’autres cieux. Le Français, champion du Monde en 2018, est sous le charme du Real Madrid qui lui fait aussi les yeux doux. Mais il n’est pas le seul. Le portier, David De Gea, lui aussi annoncé, depuis un bon moment chez les Merengues, commencerait à se poser de nombreuses questions sur son avenir alors que son contrat se termine dans un an (même s’il existe une option pour un an de plus).

Beaucoup veulent s’en aller

Romelu Lukaku, héros de la rencontre retour face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), pourrait s’en aller, tout comme Ander Herrera qui disposerait de deux offres : une prolongation et une du Paris SG pour trois années. Juan Mata est lui aussi en fin de contrat cette année et il a déjà engagé des discussions avec d’autres formations dont le FC Barcelone qui pourrait le récupérer libre.

Enfin, Eric Bailly, peu satisfait du management d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait demander à quitter le navire quand Alexis Sanchez regrette d’avoir choisi United plutôt que Manchester City lorsqu’il a décidé de quitter Arsenal. Il semble vraiment que Manchester United risque de faire face à un exode et il se pourrait que la tâche de Solskjaer soit encore plus ardue l’année prochaine que celle dont il a hérité en remplaçant Mourinho.