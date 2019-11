Dix-huit. Après douze journées, Manchester United est déjà à dix-huit longueurs de Liverpool, leader de Premier League et rival historique. Un véritable gouffre. Les Red Devils, bien loin de leur lustre d’antan, entendent diminuer cet écart dans les semaines à venir pour, notamment, accrocher un strapontin pour la prochaine Ligue des Champions. Et pour y parvenir, Ole Gunnar Solskjaer a demandé du renfort à sa direction.

ESPN dévoile ainsi la short-list transmise à ses supérieurs. On y retrouve des pistes déjà creusées, comme Moussa Dembélé (23 ans, Olympique Lyonnais), Erling-Braut Håland (18 ans, RB Salzbourg) ou encore Jadon Sancho (19 ans, Borussia Dortmund). Le Norvégien a également ciblé des joueurs made in Premier League, comme James Maddison (22 ans, Leicester City), Callum Wilson (20 ans, Bournemouth), Declan Rice (West Ham) et la paire d’Aston Villa John McGinn (25 ans) et Jack Grealish (24 ans).

Des cibles aux étages inférieurs aussi

Des noms intéressants pour la plupart, mais suffisants pour retrouver les sommets ? Toujours est-il que les pensionnaires d’Old Trafford sont bel et bien décidés à investir en janvier pour attirer un ou plusieurs des joueurs présents sur cette liste dressée par leur coach. Plus surprenant, le Scandinave et sa cellule de recrutement ont également repéré d’autres éléments dans les divisions inférieures. Ainsi, le Mirror et la presse portugaise indiquent que MU surveille de très près la progression du jeune Brésilien Matheus Pereira (23 ans).

L’attaquant, prêté par le Sporting CP à West Bromwich Albion, brille de mille feux avec les Baggies, leaders de Championship. L’Auriverde pourrait ainsi être recruté définitivement par WBA (qui possède une option d’achat à 10 M€) avant d’être revendu. The Sun explique aussi que le jeune gardien de but de Hartlepool United Brad Young (17 ans) figure dans les petits papiers mancuniens. Des cibles plutôt étonnantes pour relancer une machine en souffrance ces derniers mois.