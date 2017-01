56 kilomètres. C’est la distance qui sépare Old Trafford de Goodison Park. Soit une bonne demi-heure de route que Morgan Schneiderlin s’apprête à faire. En effet, selon les dernières informations du journal régional le Manchester Evening News, le milieu de terrain français est attendu aujourd’hui du côté d’Everton pour y passer sa visite médicale. Il pourrait disputer son premier match le 15 janvier prochain face à... Manchester City.

Le joueur de 27 ans va donc obtenir gain de cause en rejoignant les Toffees, la destination qu’il préférait, alors que West Bromwich Albion avait également formulé une offre repoussée par les Red Devils. L’Olympique de Marseille, l’Inter Milan ou encore Valence ont coché son nom mais son désir était de rester en Premier League. Manchester United lui a visiblement accordé le droit de passer sa visite médicale à Everton mais le journal précise que l’accord financier n’a toujours pas été trouvé entre les deux clubs, alors que la première proposition de 22 M€ avait été refusée.

Schneiderlin va retrouver Koeman

Everton a fait savoir qu’il augmenterait son offre, en se rapprochant de la somme souhaitée par MU, à savoir une trentaine de millions d’euros, prix d’achat à Southampton il y a un an et demi. Schneiderlin va vraisemblablement retrouver son ancien entraîneur aux Saints, Ronald Koeman, et surtout un temps de jeu plus conséquent.

Souvent laissé de côté par José Mourinho à Manchester United, l’ancien Strasbourgeois commençait à trouver le temps long. Le 23 décembre dernier, l’entraîneur portugais lui a donc ouvert la porte à un départ. « Morgan est un grand professionnel, un garçon fantastique, très honnête, très ouvert. Il m’a ouvert son cœur deux fois. Ma réponse est simple : s’il joue régulièrement avec moi, je lui dirais pas question. S’il ne joue pas, je n’ai pas le droit de lui dire : "tu ne vas nulle part". Alors, ma réponse a été : "si tu as une bonne offre et que la direction pense que cette proposition est en adéquation avec la qualité d’un joueur comme toi, je ne t’empêcherai pas de partir », avait lâché Mourinho. Il semble avoir tenu parole.