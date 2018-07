Liverpool frappe un joli coup sur le marché des transferts. Ce lundi, les Reds viennent d’annoncer que Mohamed Salah (26 ans) a signé un nouveau contrat de longue durée avec eux. « Liverpool annonce que Mohamed Salah a signé un nouveau contrat longue durée avec le club. L’attaquant égyptien a lié son avenir aux Reds en signant un nouveau bail, un an seulement après être arrivé à Anfield en provenance de l’AS Roma », peut-on lire sur le communiqué officiel des Reds.

Son bail précédent courait jusqu’en juin 2022. On ignore la durée de ce nouveau contrat, même si les médias parlent de cinq ans, soit jusqu’en juin 2023. Mais une chose est sûre, le salaire du Pharaon a dû être revalorisé. Il faut dire qu’avec ses statistiques ahurissantes en 2017/18 (44 réalisations en 52 apparitions sous le maillot des Scousers), le meilleur joueur et meilleur buteur de Premier League cette saison (32 buts) l’a amplement mérité. Jürgen Klopp, son manager, n’a pas manqué de le souligner, interrogé par le site officiel du club.

Jürgen Klopp se frotte les mains !

« On peut voir cette info comme une récompense pour quelqu’un qui a été très performant et qui a grandement contribué à la saison de l’équipe et du club. Cela démontre deux choses très claires : Mohamed croit en Liverpool et Liverpool croit en Salah. (...) Quand quelqu’un comme Mo Salah s’engage et dit qu’il a trouvé en Liverpool une nouvelle maison, cela fait du bruit selon moi », a confié le coach allemand.

Grâce à ce nouveau contrat, les pensionnaires d’Anfield éloignent aussi sans doute définitivement les courtisans du joueur. Ces dernières semaines, le FC Barcelone et le Real Madrid avaient notamment été cités sur ses traces. Liverpool peut désormais dormir sur ses deux oreilles, a priori, Mohamed Salah n’a pas l’intention d’aller voir ailleurs de sitôt !