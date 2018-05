A peine son contrat terminé du côté du PSG, Unai Emery est déjà en passe de trouver un nouveau club. Alors que les informations venants d’Espagne donnaient le Basque grand favori pour prendre en main la Real Sociedad la saison prochaine, ce soir Sky Sports et maintenant la BBC affirment en cœur qu’il devrait succéder à Arsène Wenger. Il est en effet tout proche de s’engager avec Arsenal.

Les médias anglais vont même plus loin. S’ils ne parlent pas de durée de contrat ni de conditions imposées par Emery à sa signature, ils indiquent que l’annonce est imminente. Une conférence de presse est même prévue pour cette semaine. L’ancien coach du PSG aurait donc eu les faveurs des dirigeants des Gunners, alors que Mikel Arteta, mais aussi Luis Enrique et Massimiliano Allegri un peu plus tôt, tenaient la corde.

C’est le boss en personne Ivan Gazidis qui a mené les négociations. Après deux saisons remplies de succès en France avec un championnat, deux coupes de France, deux coupes de la Ligue et deux trophées de Champions, Emery retrouve déjà un nouveau poste. À Arsenal, il devra faire taire les critiques qui l’ont sans cesse entouré au PSG, notamment après les défaites face au Barça et au Real Madrid en Ligue des Champions. Il aura sans doute plus de temps pour construire, dans un club qui sort de 22 ans d’Arsène Wenger.