Joueur très technique qui a régalé sur les terrains de Ligue 1 avec les Girondins de Bordeaux entre 2016 et 2018, Malcom (23 ans) s’est vite distingué. Au point de taper dans l’œil du FC Barcelone. Le club catalan l’a recruté à l’été 2018. Même s’il a dû batailler pour obtenir du temps de jeu, le natif de São Paulo a su répondre lorsqu’il avait du temps de jeu et a quitté la Catalogne avec un titre de champion d’Espagne. Désormais en Russie, il s’est lancé dans un nouveau projet avec le Zenit avec qui il a récemment inscrit son premier but. L’ailier brésilien s’est confié à Foot Mercato et nous a dévoilé son onze de rêve.

Au poste de gardien, il n’a pas hésité longtemps puisqu’il a choisi le portier brésilien Dida. Légende du Brésil avec qui il a remporté la Coupe du monde 2002 et de l’AC Milan où il a glané les Ligues des Champions 2003 et 2007. Mais c’est sous un autre maillot que Malcom a particulièrement apprécié le voir en action : « je le regardais quand j’étais jeune et il a joué dans mon club de cœur, les Corinthians. » En défense, il a opté pour un ancien coéquipier de Dida, Cafu avec ce qu’il a fait avec le Brésil, l’AC Milan, mais aussi l’AS Roma. Dans l’axe de la défense, on retrouve Fabio Cannavaro avec Virgil van Dijk. Une charnière solide qui a de quoi faire peur à toute attaque.

Un quatuor d’attaque XXL

Dans le couloir, c’est Roberto Carlos qui récolte les faveurs de Malcom : « c’est incroyable ! Les gardiens quand ils jouaient, ils avaient peur de lui, de sa frappe. J’imagine à l’entraînement quand il frappait... » Un cran plus haut au milieu de terrain, on retrouve un duo français avec notamment N’Golo Kanté. Le joueur de Chelsea obtient de justesse sa place, car un autre joueur impressionne aussi Malcom : « avec Busquets, c’est les meilleurs actuellement à ce poste. J’ai joué avec (Busquets, ndlr), c’est incroyable comment il était intelligent. » Zinedine Zidane complète ce tandem et voit se présenter devant lui un quatuor particulièrement alléchant.

Si le choix a été compliqué, Malcom a décidé de sélectionner Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Ronaldinho. Un trio alliant technique, efficacité et imprévisibilité. Ce dernier retenant particulièrement l’attention de Malcom : « il faut jouer au football comme avant, car le football c’est très sérieux. Ce que fait Neymar aujourd’hui (en terme de spectacle, ndlr), Ronaldinho faisait deux fois plus avant. Ronaldinho, c’est un spectacle. Il rentre à la maison avec le sourire comme quand il va sur le terrain. » Enfin, en attaque, on retrouve Ronaldo, champion du monde avec le Brésil en 1994 et 2002. Une belle équipe très technique qui a de quoi faire des ravages.