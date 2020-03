Il est l’un des joueurs les plus côtés du Vieux Continent. Et pour cause, il réalisait une superbe saison à l’Inter avant cette interruption forcée du football en Italie, avec 11 réalisations en 22 rencontres de Serie A notamment. Il n’en fallait pas plus pour que le FC Barcelone vienne très rapidement aux nouvelles, alors que son avenir semble déjà s’écrire loin de la Lombardie. Et selon le média catalan Sport, il a même déjà choisi son futur club.

Et sans surprise, il s’agit du... Barça. L’Argentin est la priorité du champion d’Espagne en titre, et la formation catalane est la priorité du joueur formé au Racing. La direction blaugrana aurait réussi, après plusieurs mois de travail, convaincre le joueur de rejoindre le Camp Nou rapidement, toujours selon le média. Un travail de longue haleine qui a démarré en 2019, mais c’est lors du mois de février cette année que le Barça a vraiment lancé les grands travaux, et a déjà présenté son projet sportif au joueur.

Arturo Vidal en monnaie d’échange ?

Ce dernier avait notamment peur de la présence de Luis Suarez dans l’équipe, mais l’état-major barcelonais a été très clair : Lautaro Martinez sera titulaire indiscutable l’an prochain. Le média rajoute qu’il est très probable que le Barça joue avec deux pointes lors de l’exercice 2020/2021. La présence de Lionel Messi au sein du club de la Ciudad Condal a aussi convaincu son compatriote. Il faudra cependant trouver un accord avec l’Inter, puisque le joueur ne compte pas partir au clash avec son club actuel.

Mundo Deportivo en dit de son côté un peu plus à ce sujet, et confirme même les infos de Sport quant à la volonté de l’Argentin de rejoindre Barcelone. Arturo Vidal pourrait avoir un rôle à jouer et faire le chemin inverse, permettant donc de faire baisser le prix de Martinez. Aucun des deux journaux ne mentionne la fameuse clause libératoire de 110M€ qu’aura le joueur lors des deux premières semaines de janvier. Signe que les Blaugranas ne comptent pas la lever et espèrent donc négocier avec les Milanais.