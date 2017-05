Si le Milan AC fait grise mine depuis plusieurs années, il n’en reste pas moins un club incontournable du Vieux Continent. Et avec son nouveau projet, boosté par des investisseurs chinois, il compte bien récupérer sa place au sommet du Vieux Continent. En tout cas, une chose est sûre, dans les bons et les mauvais moments, les Rossoneri sont restés très attachés à leurs couleurs et leurs traditions. C’est sans doute le message qu’a voulu transmettre adidas avec le nouveau maillot domicile du club lombard.

Difficile en effet de faire plus respectueux de l’histoire de l’institution. Les bandes verticales rouge et noir sont bien présentes, la marque aux trois bandes évoquant « un design simple et élégant, invoquant l’héritage iconique du club ». Avec ce maillot, l’équipementier allemand compte rendre hommage à deux périodes charnières de la formation milanaise.

« La première source d’inspiration est la décennie des années 1950, durant laquelle le club a réaffirmé sa domination nationale avec 4 titres de champion », peut-on lire dans le communiqué. De cette époque, on retrouve le col rond et la bande rouge en plein centre du maillot. Quant à la largeur des bandes noires, elle est un hommage à la période entre 1987 et 1998. Cette décennie aura vu le Milan glaner 17 des 29 titres de son histoire. C’est donc avec cette tunique, marquée par l’histoire et la tradition, que les Rossoneri devront entamer une nouvelle ère.