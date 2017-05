C’était mieux avant. C’est certainement ce que doivent se dire les très nombreux tifosi de l’AC Milan. En effet, depuis plusieurs années, et notamment les départs des derniers cadres tels que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva en 2012, le club milanais est en totale perdition. Qu’elles semblent loin les années où les Rossoneri dominaient le football italien et faisaient trembler leurs adversaires sur la scène européenne. Mais depuis le 13 avril dernier, l’espoir est réapparu chez les fans du club lombard. Après de longs mois de négociations, l’AC Milan a officiellement été vendue à un groupe d’investisseurs chinois pour la coquette somme de 740 millions.

La fin de l’ère Silvio Berlusconi, débutée en 1986 lorsqu’il rachetait le club au bord de la faillite via sa holding Fininvest. En 31 ans, l’Italien aura réussi à faire de l’AC Milan l’un des meilleurs clubs de la planète, sous l’impulsion du technicien italien Arrigo Sacchi et des Néerlandais Ruud Gullit, Marco van Basten et Frank Rijkaard. Sous sa présidence, l’AC Milan aura remporté 29 trophées, dont 5 Ligue des Champions (1989, 1990, 1994, 2003 et 2007). Un sacré palmarès et surtout de nombreux grands joueurs qui faisaient de la formation milanaise l’une des équipes les plus redoutables.

Baresi, Maldini, Desailly, Weah, Baggio, Shevchenko, Gattuso, Seedorf, Rui Costa, Inzaghi, Rivaldo, Pirlo, Nesta, Cafu, Stam, Kaka, Dida, Beckham, Ronaldinho ou encore Ronaldo... La liste est longue et doit certainement rappeler de bons souvenirs aux supporters milanais. Mais qu’ils se rassurent, la nouvelle équipe dirigeante, avec à sa tête le nouveau président du club Yonghong Li, épaulé dans sa mission par Marco Fassone (nouvel administrateur délégué) et de Massimiliano Mirabelli, nommé directeur sportif, a l’ambition de redorer le blason du mythique club italien.

250 millions d’euros pour le recrutement

« On est le Milan, on n’a pas de temps à perdre. On ne peut pas attendre, on doit revenir au plus vite. L’objectif est clair pour nous, on veut un Milan très compétitif. C’est mon objectif et celui des propriétaires. On doit construire l’équipe pour la saison prochaine au plus vite. Les prochains mois seront chauds... Je veux que l’équipe soit construite à 60-70% pour début juillet. Nous voulons une équipe forte. Il y a une bonne base, je suis confiant. En juillet, le coach aura une équipe forte. On aura un budget important pour le mercato. On a rencontré des clubs, des agents... On a les idées claires », a déclaré Marco Fassone, successeur de l’emblématique Adriano Galliani, au lendemain de la vente du club.

L’objectif est clair. L’AC Milan veut retrouver, à court terme, les sommets du championnat italien puis, à long terme, refaire partie du gratin européen. Pour y parvenir, le club lombard veut se renforcer et s’offrir quelques grands talents. D’après la presse italienne, on parle déjà d’une enveloppe de 250 millions d’euros consacrée au recrutement sur les deux ou trois prochaines années. Forcément, les rumeurs se multiplient à l’approche de l’ouverture de la prochaine fenêtre des transferts : Cesc Fabregas (Chelsea), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Sead Kolasinac (Schalke 04), Karim Benzema (Real Madrid), Alvaro Morata (Real Madrid), Franck Kessié (Atalanta Bergame) ou encore Andrea Conti (Atalanta Bergame) sont notamment envoyés du côté de San Siro.

En parallèle, les dirigeants souhaitent conserver leurs joueurs les plus prometteurs, à commencer par la pépite italienne de 18 ans : le gardien Gianluigi Donnarumma, courtisé par les plus grandes écuries européennes. Sur le banc de touche, Vincenzo Montella, arrivé en juin 2016, devrait rester sur le banc de touche milanais la saison prochaine. « La prolongation de Donnarumma est notre priorité. Il sera un pilier du Milan pour l’avenir (...) On a une confiance absolue en Montella. On a beaucoup d’estime pour lui, il a tout notre soutien », a indiqué Marco Fassone, nouvel administrateur délégué, sur le sujet. Le nouveau Milan s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire et compte bel et bien revenir sur le toit de l’Europe au plus vite.