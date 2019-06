« Le PSG m’avait déjà annoncé il y a cinq mois que je serais le deuxième gardien la saison prochaine. Depuis janvier, j’ai eu tout le temps d’y réfléchir et j’en suis venu à la conclusion que ce n’était pas pour moi. Leur demande était absolument légitime, compréhensible et l’offre séduisante. J’ai donc renoncé à beaucoup d’argent et à une option d’un an. À 41 ans, j’ai ce besoin presque physiologique de ressentir des sensations. Les émotions se traduisent par de l’énergie, des rêves, le sentiment de faire partie de quelque chose. » Voilà ce que disait Gianluigi Buffon le 16 juin dernier pour expliquer l’officialisation de la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Des sensations, il pourrait les retrouver dans le club qu’il a quitté pour rallier la France.

C’est en effet l’information diffusée ce soir par Sky Italia. Des discussions sont en cours, et en bonne voie, entre le portier italien de 41 ans et le club piémontais, où il a évolué entre 2001 et 2018. Il s’agit d’un contrat d’un an, avant une possible reconversion au sein du club comme dirigeant. Mais surtout, Buffon aurait accepté de revenir dans le rôle de doublure de Szczesny, le gardien polonais de 29 ans qui lui avait succédé en tant que titulaire.

Conséquence, c’est Mattia Perin, la doublure de Szczesny, qui devrait être invité à quitter le club turinois, avec l’AS Roma et le FC Séville déjà sur les rangs. Le retour de Buffon à la Juventus serait un véritable coup de tonnerre, surtout dans ce rôle de doublure, qu’il a refusé de tenir au PSG. Une chose est certaine, à 41 ans, Buffon sait encore réserver de sacrées surprises !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10