Après la victoire de la Juventus sur le terrain de la Sampdoria (2-1) mercredi, Maurizio Sarri a souligné les progrès constants d’Adrien Rabiot ces dernières semaines : « Ce qui est positif, c’est qu’Adrien Rabiot vient de jouer trois matches d’affilée et ne cesse de progresser. Il s’améliore de match en match. Il est mieux sur le plan mental, il est mieux intégré au groupe et s’habitue au jeu italien. Il a toujours une grande marge de progression et je pense qu’il peut être la vraie surprise de la deuxième partie de la saison. » Un discours qui se voulait rassurant pour un joueur qui commençait à douter de sa situation en club. Comme évoqué sur notre site, l’ancien Parisien n’était pas satisfait de son temps de jeu pour cette première partie de saison. Jusqu’à début décembre, le milieu de terrain (24 ans, 6 sélections) n’avait disputé que 7 matchs de Serie A. Depuis, il a enchaîné 3 titularisations (2 en championnat et 1 en Ligue des Champions) et retrouve peu à peu de la confiance.

Sous contrat jusqu’en 2023, le natif de St-Maurice a reçu de nombreuses sollicitations ces dernières semaines. Selon nos informations, Arsenal a fait part de son intérêt à Véronique Rabiot pour un prêt. D’autres formations anglaises restent attentives à la situation du milieu de terrain de la Juventus. Intronisé en tant que nouveau coach, Mikel Arteta veut injecter du sang neuf à son effectif. Pour y arriver, l’ancien milieu de terrain âgé aujourd’hui de 37 ans compte sur ses dirigeants pour investir. Et il y a fort à parier pour que l’ex-joueur du Paris Saint-Germain bénéficie d’un petit coup de pouce lors du prochain mercato hivernal.

Mais l’Ibère devra trouver de bons arguments pour convaincre les dirigeants italiens de céder Rabiot En effet, le club de la Vieille Dame n’entend pas lâcher son joueur en plein milieu de la saison et préfère sacrifier Emre Can (25 ans). La situation de l’ancien Red se dégrade. Le milieu de terrain des Bianconeri, qui n’a disputé que 273 minutes en Serie A cette saison, n’entre pas dans les plans de son entraîneur Maurizio Sarri. Conscient qu’il se retrouve dans une impasse avec le champion d’Italie, l’ancien joueur de Liverpool veut absolument partir l’hiver prochain. Courtisé par le PSG notamment, l’intéressé devrait plier bagage en janvier. Selon nos informations, l’international allemand prend souvent des renseignements auprès de Blaise Matuidi et se dit très intéressé pour rallier la capitale française lors du prochain mercato.