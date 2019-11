Déjà évoquée lors des derniers jours du mercato estival, la piste du polyvalent milieu de terrain Emre Can est toujours d’actualité selon nos informations. Mattia de Sciglio n’est pas le seul joueur de la Juventus Turin que le PSG essaye actuellement de récupérer. En effet, le dirigeants parisiens aimeraient renforcer leur milieu de terrain et se penchent actuellement sur le profil d’Emre Can (Juventus).

Selon nos informations, le PSG est officiellement entré en contact avec les représentants de l’international allemand pour évoquer un potentiel départ cet hiver. Le joueur souhaite quitter la Juve et l’a fait savoir à son entraîneur Maurizio Sarri. Très apprécié par Thomas Tuchel, Emre Can a la particularité de pouvoir jouer à la fois en défense et au milieu. Si l’entraîneur du PSG souhaite s’attacher les services du joueur de 25 ans, il devrait avoir à lutter avec la plupart des cadors européens.