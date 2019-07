Le transfert d’André Silva à Monaco se rapproche à grands pas. La raison ? Selon les informations de Sky Sport Italia, l’AC Milan a trouvé le successeur du Portugais à la pointe de l’attaque mais il lui faut l’argent du premier transfert pour boucler le second. La venue de l’ancien de Porto sur le Rocher n’est plus qu’une question d’heures et devrait permettre à l’équipe italienne d’engranger 30 M€ dans ses caisses. De l’argent frais qui est le bienvenu pour la suite des opérations.

Comme nous vous l’indiquions ce dimanche, Angel Correa est en approche. Le média italien est même formel, l’Atlético de Madrid a accepté une très belle offre estimée à 40 M€, en plus de 10 M€ de bonus facilement atteignables. Le club espagnol va faire une très belle opération pour son avant-centre argentin âgé de 24 ans. Il était arrivé à l’hiver 2015 en provenance de San Lorenzo contre 7,5 M€.

L’affaire devrait se boucler dans les prochaines heures, le temps pour Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros, de se rendre en Italie pour peaufiner les derniers détails du transfert. Cela doit être fait ce mardi. Avec la venue d’Ismaël Bennacer depuis Empoli pour 16 M€, le club milanais bouclerait une seconde recrue en quelques heures seulement et donnerait un peu plus forme à son effectif pour la saison à venir.

