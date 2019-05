Dans cette saison 2018-2019, l’Inter a assuré l’essentiel. Au terme d’un long exercice, la formation milanaise a réussi à accrocher une place en Ligue des Champions grâce à une quatrième place en Serie A. Mais pour le reste, on peut dire que la saison n’est pas réussie. Sur la scène européenne, les Nerazzurri ont d’abord fini troisièmes de leur groupe avant d’échouer en seizièmes de finale de Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort. Et en Coupe d’Italie, l’équipe de Luciano Spalletti a échoué dès les quarts de finale, face à la Lazio. Du coup, les dirigeants intéristes ont décidé de se séparer du technicien italien ce jeudi.

Le coach âgé de 60 ans, arrivé sur le banc de l’Inter en juin 2017, n’aura donc rien gagné avec les Nerazzurri en deux ans, avec à chaque fois une quatrième place en championnat. Il fallait donc pour les dirigeants chercher son remplaçant. Et ces derniers n’ont pas traîné. Rapidement après le départ de Spalletti, la presse italienne évoquait un accord entre l’Inter et Antonio Conte. Au final, les médias transalpins ont vu juste puisque le club milanais vient d’officialiser ce vendredi l’arrivée de l’ancien entraîneur de Chelsea, à la recherche d’un nouveau challenge depuis l’été dernier et son départ des Blues.

Conte explique son choix

« Antonio Conte est le nouvel entraîneur de l’Inter », peut-on lire dans le communiqué de l’Inter. Le technicien âgé de 49 ans va donc retrouver la Serie A, cinq ans après son départ de la Juventus. Avec la Vieille Dame, Antonio Conte avait d’ailleurs remporté à trois reprises le championnat d’Italie (2012, 2013, 2014) ainsi que deux Supercoupes d’Italie (2012, 2013), le tout avant de prendre en main la sélection italienne.

Un retour au pays donc qui sera forcément suivi de très près de l’autre côté des Alpes. « Un nouveau chapitre de ma vie commence. Je chercherai à rendre la confiance que le président et les dirigeants placent en moi grâce à mon travail. J’ai choisi l’Inter pour l’institution, le sérieux et l’ambition du projet. Pour son histoire. J’ai été frappé par la volonté claire du club de remettre l’Inter où il le mérite », a-t-il confié sur le site officiel du nerazzurro. La durée de son bail n’a pas été communiquée.