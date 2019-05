Qualifié in extremis en Ligue des Champions, l’Inter Milan ne conservera pas pour autant Luciano Spalletti sur son banc de touche. A l’instar de son rival rossonero, le club nerazzurro a lui aussi décidé de remercier son entraîneur.

« L’Inter Milan indique que Luciano Spalletti n’occupe plus les fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première. Le club le remercie pour le travail accompli et pour le chemin parcouru ensemble », peut-on lire sur le communiqué. Sauf surprise, Antonio Conte devrait lui succéder.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM

