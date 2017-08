« On a eu une réunion une fois avec Antero Henrique. Il nous a dit qu’Hatem pouvait partir, qu’il était libre. Henrique a cru que ça allait passer comme une lettre à la poste. Il m’a dit : "demain je vais parler à Hatem, il comprendra". Mais il ne lui a finalement rien dit... On est ouvert à toute négociation. Hatem ne partira pas comme ça. Il y a un règlement. Hatem demande à ce que son contrat soit respecté. S’ils ne veulent plus d’Hatem, ils payent la dernière année de contrat ou ils proposent au moins quelque chose », nous expliquait récemment Michel Ouazine, le conseiller d’Hatem Ben Arfa sur sa situation au Paris Saint-Germain.

À l’instar de Krychowiak ou encore de Serge Aurier, Hatem Ben Arfa était resté sur le tarmac pendant que ses coéquipiers du PSG s’envolaient pour les États-Unis et la belle ville de Miami en Floride. Le joueur est resté à Paris, pour peaufiner sa préparation et surtout resté exemplaire en attendant, pourquoi pas, de trouver un point de chute qui lui convient. À ce moment la Turquie n’était pas une option : « il y a des contacts établis avec des clubs européens. Mais il est sous contrat. Vu les propositions, Hatem n’a pas envie d’aller en Turquie », évoquait alors Ouazine.

Un contrat de trois ans l’attend

Selon le média turc Fotomaç, Hatem Ben Arfa serait attendu à Istanbul, en Turquie, demain ou après-demain afin de s’engager avec le club stambouliote du Fenerbahçe. La formation turque espérerait même pouvoir l’aligner pour la première rencontre de Super Lig le 12 août contre Gotzepe. Les décideurs du Fener se seraient envolés pour Paris, afin de convaincre l’international français et le ramèneraient dans leurs valises. Une information démentie par le camp Ben Arfa. Le joueur attend le retour du groupe à l’entraînement mardi et n’a pas prévu de rallier la Turquie dans les prochains jours. Ce qui n’empêche pas le quotidien turc d’évoquer les détails d’un futur contrat.

En Turquie, un bail de trois années l’attendrait avec un salaire de plus de 5,2 millions d’euros. Tout cela si le Fenerbahçe rentre dans le cadre du fair-play financier qui n’hésitera pas à lui taper dessus. Le coût de l’opération pourrait être de 7 millions d’euros et le PSG récupérerait donc un peu de monnaie sur un joueur resté un an et à qui il reste une année de contrat seulement. Une issue encore loin d’être trouvée...