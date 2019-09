Plusieurs semaines durant, Galatasaray a dragué Radamel Falcao (33 ans). Et finalement, la cour des Stambouliotes a payé. Ce lundi, en fin d’après-midi, le club turc a annoncé l’arrivée du Tigre pour les trois prochaines saisons. Au micro de Radio Colombia Nacional, le buteur a expliqué son choix de rejoindre les rives du Bosphore.

« Arriver dans un si grand club de Turquie, avec un public aussi passionné et avec toute l’affection que l’on m’a transmise, pour moi, c’était importantissime. C’est quelque chose dont j’avais besoin à ce moment de ma carrière et je ne pouvais pas laisser passer une opportunité comme celle-là. Pour ma famille et moi, ce sera inoubliable », a lâché l’international colombien (90 sélections, 34 réalisations) avant de poursuivre.

« Leur désir et leur passion ont acheté mon cœur »

« Je suis très reconnaissant envers Monaco, il me semble que j’avais terminé un cycle et, malgré d’autres offres d’autres pays, dès que Galatasaray m’a approché, toutes les manifestations d’affection de la part des supporters et du club mais aussi le désir des dirigeants de me compter parmi eux et leur passion ont acheté mon cœur. Je ne suis que cœur et passion, c’est pour ça que je m’identifie à ce club », a-t-il indiqué, pressé de démarrer sa nouvelle aventure, lui qui est rémunéré à hauteur de 5 M€ par an.

« Je vais prendre beaucoup de plaisir ici, ma réception a été inoubliable et je n’ai plus qu’à jouer, en profiter et offrir des buts à ce club. Nous avons monté une équipe avec de très bons joueurs et j’espère que nous pourrons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a-t-il conclu. Habitué à la tranquillité du Stade Louis II, Radamel Falcao souhaitait vivre un nouveau challenge. Galatasaray a trouvé les mots pour le convaincre.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10