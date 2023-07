Le Bayern Munich a augmenté d’un coup le prix de vente de Sadio Mané !

La suite après cette publicité

38 matches, 12 buts et 6 passes décisives plus tard, Sadio Mané (31 ans) est gentiment prié d’aller voir ailleurs. Déçu du rendement de l’attaquant sénégalais recruté pour 41 M€, le Bayern Munich veut tourner la page Mané et faire d’Harry Kane son nouveau fer de lance. Mais l’intéressé ne compte pas s’asseoir sur son contrat à 20 M€ annuels jusqu’en 2025. Une position ferme sur laquelle Thomas Tuchel est revenu.

«Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La situation concurrentielle est extrêmement élevée pour lui. Nous avons une constellation qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club. Il a un contrat et veut rester. Et nous respectons cela. Mais ce n’est que le premier jour d’entraînement et beaucoup de choses peuvent se passer dans le football.»

Un intérêt saoudien qui change tout

Poussé vers la sortie, Mané avait été mis sur le marché en échange d’un montant accessible : 20 M€. Le but des Munichois était clair : se débarrasser le plus vite possible du numéro 17, quitte à perdre de l’argent. Mais Sky Allemagne nous apprend que la donne a changé. Désormais, ce n’est plus 20 M€ qui seront réclamés… mais au moins 32 M€ !

Pourquoi cette hausse subite ? Tout simplement parce que le géant allemand a eu vent d’un intérêt de l’Arabie saoudite pour Mané. Concrètement, le Bayern sait que deux clubs saoudiens, Al Nassr et Al-Ahli, ont rencontré le clan Mané. Aucun détail n’a filtré, mais vous l’aurez compris : le Bayern veut profiter des moyens financiers illimités de ces nouvelles puissances du football pour négocier un transfert revu à la hausse. Encore faut-il que le joueur accepte de bouger.