Maroc : Abdel Bouhazama va venir épauler Walid Regragui

Au sortir d’une Coupe d’Afrique des Nations cauchemardesque, symbolisée par une élimination précoce au stade des 8es de finale alors qu’il bénéficiait du statut de favori à la victoire finale, le Maroc a décidé d’entamer sa reconstruction pour débuter au mieux sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Maintenu à son poste de sélectionneur, Walid Regragui est sur le point d’accueillir à un nouvel adjoint, en lieu et place de Gharib Amzine.

Dans cette optique, L’Equipe informe qu’Abdel Bouhazama est pressenti pour intégrer le staff de l’équipe du Maroc. D’après le quotidien sportif, le technicien de 55 ans aurait donné son accord pour s’engager en faveur des Lions de l’Atlas et son officialisation ne serait plus qu’une question de jours. Passé par les centres de formation de l’AS Saint-Etienne puis d’Angers, l’entraîneur marocain avait été propulsé à la tête du SCO la saison dernière avant de démissionner quelques mois plus tard, en mars 2023. Libre depuis la fin de son aventure dans l’Anjou, il pourrait ainsi découvrir sa première expérience au sein d’une sélection.