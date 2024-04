OM : Pablo Longoria sous le charme d’Aubameyang

Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang est sans aucun doute l’un des meilleurs olympiens. L’attaquant de 34 ans a inscrit 27 buts et délivré 11 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue Europa. L’ancien d’Arsenal a conquis son président, Pablo Longoria, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet.

«C’est un champion et il a des caractéristiques presque uniques. Aubameyang était l’un des meilleurs attaquants des quinze dernières années. Il a marqué beaucoup et partout. Nous parlons du meilleur buteur de la Ligue Europa. Nous espérons qu’il apposera également sa signature contre l’Atalanta, et qu’il reste avec nous jusqu’à la fin de sa carrière», a encensé le patron de l’OM à la Gazzetta dello Sport. Le Gabonais appréciera le message.

