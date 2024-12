Nasser al-Khelaïfi dézingue la nouvelle Super League et le Real Madrid

Nouvelle mouture, mais même dégoût. Ce vendredi, Sky Sports nous dévoile le contenu d’un mémo rédigé par le patron du PSG et de l’Association européenne des clubs (ECA), Nasser al-Khelaïfi, au sujet de la nouvelle version de la Super League, intitulée Unify League. Et il est salé. «C’est la troisième période de Noël où des consultants non représentatifs et des clubs séparatistes tentent de diviser le football européen et mondial, toujours avec le même schéma, légèrement adapté et relooké, mais guidé par les mêmes motivations, à savoir leur propre bénéfice», écrit Nasser dans cette note, qui jette également une pierre dans le jardin de Florentino Perez.

Pour évoquer A22, le promoteur de la Super League, NAK décrit en effet une «société de conseil travaillant au service du Real Madrid». Il tacle aussi ses initiateurs qui veulent, selon lui, mettre les instances traditionnelles, hors-jeu : «ils dénoncent un calendrier surchargé, mais ne proposent rien pour le changer. Tout en critiquant le format actuel, ils présentent un projet quasiment identique, mais avec moins d’équipes. Nous devons être malins et veiller à ce que nos 731 membres connaissent notre position et les faits. (Leur nouvelle version) n’a rien de nouveau, elle est juste la dernière d’une longue série de tentatives de l’A22 pour attirer l’attention sur son souhait, qui est de saper le partenariat constructif et progressiste que l’ECA entretient avec l’UEFA».