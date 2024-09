Qualifs CAN 2025 : Houssem Aouar sauve l’Algérie, la Tunisie délivrée à la dernière seconde

Ce jeudi soir, le football international était de retour. Et si du côté de l’Europe, les nations s’affrontaient dans le cadre de la Ligue des Nations, du côté de l’Afrique, c’était le début des qualifications à la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Un peu plus tôt dans la journée, le Ghana a été surpris par l’Angola (0-1) et à 21h, l’Algérie et la Tunisie, deux autres grosses sélections du continent, débutaient leur campagne. A domicile, l’Algérie de Riyad Mahrez, de retour, se présentait face à la Guinée équatoriale. Et cela a encore été très laborieux pour la formation de Vladimir Petkovic qui peine à imposer sa patte. Mais après une première période compliquée, la sélection algérienne a été délivrée par Houssem Aouar et aurait pu dérouler avec plusieurs grosses occasions derrière.

L’ancien lyonnais a inscrit le premier but de la rencontre d’une tête après un tir de Riyad Mahrez. Avant ça, Mahrez avait notamment manqué un penalty. Un but qui suffit à prendre les trois points et à lancer parfaitement cette phase de groupe (Amine Gouiri a inscrit un second but dans les dernières secondes, 2-0 score final) même s’il faudra montrer mieux dans le contenu face au Libéria mardi. Ce devrait être plus simple. Dans l’autre rencontre, la Tunisie recevait Madagascar. Même constat pour la formation tunisienne qui a eu terriblement de mal à se montrer dangereuse et qui a été sauvée à la dernière seconde par Ferjani Sassi. Le milieu tunisien a inscrit le but de la victoire à la… 90e+9. Résultat parfait pour débuter ces qualifications. Mais ce dimanche face à la Gambie, la Tunisie devra montrer un meilleur visage.