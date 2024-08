Caen s’est mis d’accord avec Lorenzo Rajot

Après avoir bouclé l’arrivée de Yann M’Vila, le Stade Malherbe de Caen version Mbappé continue de prendre forme. Sous l’impulsion de sa nouvelle direction, le club normand va boucler dans les prochaines heures l’arrivée d’un deuxième joueur en la personne de Lorenzo Rajot.

Élément clé de Rodez l’an passé avec 6 buts et 5 passes décisives en 37 matches de Ligue 2, ce milieu de terrain de 26 ans, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, est habitué aux joutes de la Ligue 2 puisqu’il totalise 156 matches dans l’antichambre de l’élite. Un joli coup à moindre coût réalisé par Caen et qui symbolise les nouvelles ambitions de ses nouveaux actionnaires. Selon nos informations, l’ancien Clermontois s’est déjà mis d’accord avec Caen et il est attendu dans les prochaines heures pour passer les tests médicaux.