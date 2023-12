Ligue 1 : l’OM bat Clermont et confirme son invincibilité à domicile

Dans un Vélodrome incandescent - avec les présences d’anciennes gloires comme Lucho Gonzalez ou encore Dimitri Payet - l’Olympique de Marseille recevait le Clermont Foot 63 dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Phocéens de confirmer leur invincibilité à domicile face à une lanterne rouge malade, avec 4 matches sans la moindre victoire. Le match débutait par un long round d’observation, dominé néanmoins par les hommes de Gennaro Gattuso, qui mettaient le pied sur le ballon sans pour autant se livrer offensivement. Il fallait un joli mouvement collectif et une belle passe en première intention de Pierre-Emerick Aubameyang pour Amir Murillo, bien lancé pour tromper le portier clermontois Mory Diaw, décisif une minute plus tôt (25e), à bout portant (1-0, 26e). Face à une défense auvergnate à la peine, Iliman Ndiaye n’était pas loin de doubler la mise mais sa tête heurtait le poteau gauche (41e). Finalement, c’est Amine Harit qui inscrivait le but du break du pied gauche, après une nouvelle tentative de son compère sénégalais repoussée par le dernier rempart adverse (2-0, 42e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Marseille 26 16 7 7 5 4 24 17 18 Clermont 11 16 -13 2 5 9 10 23

PEA souhaitait se mêler à la fête marseillaise mais sa reprise du pied écrasée était repoussée par l’ex-Titi dans les buts (45e). Au retour des vestiaires, l’entrant Jim Allevinah, qui remplaçait un Elbasan Rashani diminué car blessé à l’épaule, venait réduire l’écart en coupant parfaitement le corner de Muhammad Cham d’une tête décroisée, trompant ainsi la vigilance de Pau Lopez (58e), pour son premier but de la saison en L1. Les Marseillais continuaient de pousser pour reprendre leur avantage de deux buts et sécuriser la victoire, mais l’arrière-garde du CF63 se montrait plus solide, notamment face à Azzedine Ounahi (80e). Malgré un Vitinha combattif, le score ne changeait plus. L’OM de Gattuso ajoute un nouveau succès à son invincibilité à la maison depuis le début de saison (7 victoires et 3 nuls entre la L1 et la C3) et reprend sa 6e place au classement au RC Lens. Clermont n’avance toujours pas et a désormais deux points de retard sur le premier non-relégable, Toulouse. 17e et dernière journée avec un multiplex de 9 rencontres avant la trêve hivernale ce mercredi : l’OM se déplacera à Montpellier, le CF63 recevra Rennes.