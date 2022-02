L'AS Cannes bientôt rachetée par le propriétaire de l'AS Rome ?

Deuxième de son groupe de National 3 et récemment éliminée en seizièmes de finale de la Coupe de France, l'AS Cannes pourrait prochainement être rachetée. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, le club formateur d'un certain Zinedine Zidane, aujourd'hui présidé par Anny Courtade, a reçu plusieurs offres, dont une du propriétaire de l'AS Rome Dan Friedkin. Symbole de l'attrait pour la formation azuréenne, 43 offres ont été déposées et la liste des potentiels acquéreurs n’en finit pas de s’allonger.

Propriétaire de l’AS Roma via The Friedkin Group, Dan Friedkin semble malgré tout disposer d'une longueur d'avance et a d'ores et déjà, en compagnie de ses deux fils, rencontré la présidente de l'AS Cannes. Avec une fortune personnelle estimée à environ 4 milliards d’euros, il n'est pas inconnu dans la région puisqu'il détient plusieurs sociétés immobilières et une villa à Saint-Tropez, tout en étant également impliqué dans l’industrie cinématographique. Pour parvenir à ses fins, celui qui avait racheté le club romain pour 591 millions d’euros en août 2020 devra malgré tout se démarquer puisque trois autres dossiers restent dans la course. Le dénouement est quant à lui attendu pour la fin du mois de mars ou maximum début avril.