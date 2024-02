CAN 2023 : le Nigeria élimine l’Afrique du Sud aux tirs au but et se hisse en finale !

Première demi-finale de cette CAN 2023 ce mercredi avec le Nigeria qui affrontait l’Afrique du Sud. Un temps incertain, Victor Osimhen était finalement titulaire du côté des Super Eagles qui rêvaient d’atteindre la finale pour espérer un 4e sacre continental. Il fallait, pour cela, se défaire d’une équipe sud-africaine qui avait montré de belles choses en éliminant le Maroc puis le Cap-Vert lors des tours précédents. Surtout, le portier Ronwen Williams avait fait parler de lui en repoussant 4 tirs au but lors de la séance face au Cap-Vert.

global 40 Possession 60 41 Duels gagnés 59 80 Passes réussies 87

Alors il y avait forcément de l’enjeu dans cette rencontre. Et on sentait le Nigeria un peu timide dans les premières minutes du match avec des attaquants assez discrets. Surtout, les hommes de José Peseiro étaient gênés par une équipe d’Afrique du Sud très sérieuse et joueuse. Les Bafana Bafana étaient bien en place et performants offensivement. Percy Tau se procurait plusieurs occasions et le gardien nigérian Nwabali réalisait quelques parades pour sauver les siens. Finalement, les deux équipes rentraient à la pause avec un 0-0 assez logique.

Le Nigeria est passé tout proche de la catastrophe

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Victor Osimhen se réveillaient clairement en montrant un autre visage. Bien plus précis dans le dernier geste, le Nigeria ne passait pas loin d’ouvrir le score. C’est l’attaquant du Napoli qui voyait sa tête juste au-dessus de la barre de Williams (56e). Et finalement, les Super Eagles trouvaient la faille peu après l’heure de jeu. Osimhen, encore lui, provoquait un penalty après un joli numéro dans la surface. De quoi permettre à Troost-Ekong de s’en charger.

Le défenseur central et capitaine devait battre un Williams expert sur cet exercice. Pas simple donc. Mais d’une frappe à ras de terre, pas spécialement bien placée, il trompait un Williams qui voyait le ballon passer sous sa hanche (1-0, 64e). Un but suffisant pour envoyer le Nigeria en finale de la compétition ? Pas vraiment puisque dans les derniers instants du match, l’Afrique du Sud obtenait également un penalty alors que le Nigera, quelques secondes auparavant, voyait le but du 2-0 annulé par le VAR. Et Mokoena ne se faisait pas prier pour égaliser (1-1, 88e) et envoyer les deux équipes en prolongation. Dans cette prolongation, l’Afrique du Sud subissait et se voyait réduite à 10 après l’exclusion de Kekana (116e). Et comme lors du dernier match des Sud-africains, le match se terminait sur une séance de tirs au but. Une séance remportée par le Nigeria qui affrontera en finale le vainqueur de Côte d’Ivoire - RDC.