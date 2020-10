Le Séville FC fait signer Karim Rekik

Arrivé au Hertha Berlin en provenance de l'Olympique de Marseille à l'été 2017, le défenseur central néerlandais Karim Rekik s'est relancé en Allemagne. Désormais âgé de 25 ans, ce dernier a néanmoins connu une dernière saison plus compliquée où il a perdu sa place de titulaire et a été victime de blessures (16 matches, 1 but).

Pour autant, le Séville FC l'estime capable de jouer les doublures et n'a pas hésité à miser sur lui afin de compléter la défense. Ainsi, il devrait jouer les seconds couteaux derrière Diego Carlos et Jules Koundé, la solide charnière des Andalous.