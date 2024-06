EdF : Didier Deschamps évoque la fameuse "chatte de DD"

À quelques jours du début de l’Euro, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a répondu aux questions des Bleus vainqueurs de l’Euro 1984 et 2000, pour le journal Le Figaro. Luis Fernandez, vainqueur du championnat d’Europe 1984, lui a demandé si cela l’agaçait que les observateurs le chambraient sur la fameuse «ch*tte à DD». Cette étiquette lui est collée depuis plusieurs années, après des tirages au sort avantageux ou des circonstances favorables à son équipe. Mais cette image ne lui déplaît pas, comme il l’a assuré au journal.

«Non, cela ne m’agace pas du tout. Jamais, cela m’a agacé. Cela peut être péjoratif, ou résumer mon action et celle de mon staff à seulement de la chance. Je pars du principe, qu’une fois, cela peut arriver avec la chance et le hasard, quand cela se répète, il y a moins de probabilité. Je prends cela avec dérision et de l’humour, je suis un chambreur aussi, il faut accepter (…) Pourvu qu’elle m’accompagne encore longtemps (rires)», a ironisé le coach des Bleus.