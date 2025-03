Serie A : Randal Kolo Muani élu meilleur joueur en février

Randal Kolo Muani réussit des débuts en fanfares du côté de la Juventus. L’attaquant prêté par le PSG et arrivé à la fin janvier a déjà frappé à 5 reprises en 9 matches toutes compétitions confondues. Il vient même d’être sacré meilleur de Serie A en février.

