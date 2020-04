Augsbourg : Tomas Koubek prêt à relever la tête

Après avoir défendu les buts du Stade Rennais, où il a remporté une historique Coupe de France, de 2017 à 2019, Tomas Koubek (27 ans) a rejoint Augsbourg l'été dernier en échange de 7,5M€. Pour sa première saison en Allemagne et sa découverte de la Bundesliga, on ne peut pas dire que l'international tchèque réalise des prouesses. Alors que son club pointe à la 14e place du Championnat outre-Rhin, Koubek y a encaissé 49 buts en 23 apparitions. Si son transfert n'est pour l'instant pas une grande réussite, il espère bien inverser la tendance.

«Mes débuts n'ont pas été faciles. La Bundesliga est une compétition difficile, en particulier pour les gardiens de but. Bien sûr, j'essaie de laisser mon mauvais départ derrière mois pour en prendre un nouveau. J'essaie de travailler encore plus qu'avant. [J'espère] retrouver le respect que j'avais déjà en France. Je ne vois aucune raison de partir. Je ne l'ai jamais fait auparavant. J'ai un contrat de cinq ans, le club m'a montré qu'il voulait de moi sur le long terme», a notamment lâché Tomas Koubek à l'AFP dans des propos rapportés par Kicker ce mercredi. L'ancien Rennais est le quatrième gardien le plus cher de l'histoire de la Bundesliga.