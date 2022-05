L'OGC Nice réagit après le chant de ses supporters à l'encontre d'Emiliano Sala

L'affaire est rapidement en train de provoquer un tollé. En première mi-temps de cette rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne (4-2), un chant de supporters niçois s'est fait entendre moquant Emiliano Sala (décédé dans un accident d'avion en janvier 2019), quatre jours après la défaite des Aiglons en finale de la Coupe de France face à Nantes. Choqué, le club azuréen a rapidement réagi pour condamner le comportement de ses fans.

«L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala.» Il risque d'y avoir des conséquences.